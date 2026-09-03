Ο Αζεντίν Ουναΐ φοράει ξανά τα πράσινα και ολοκληρώνει -μέχρι στιγμής- ένα «ξεχωριστό» καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό που έκανε την «υπέρβαση».

Τελικά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει πράξη τον μεγαλύτερό του «πόθο» στο μεταγραφικό «παζάρι».

Οι «πράσινοι» είχαν «κυκλώσει» -εδώ και αρκετές ημέρες- το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ. Ενός ποδοσφαιριστή που γνωρίζουν πολύ καλά, από την κοινή τους συνύπαρξη τη σεζόν 2024-25.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ήταν σε συνεχόμενες επαφές με την Τζιρόνα, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να έχουμε τη μεταγραφή του Μαροκινού χαφ.

Και έτσι έγινε, αφού έπεσε στο τραπέζι ένα πάρα πολύ «τσουχτερό» ποσό. Για την ακρίβεια, η ισπανική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της συνολικά 11.000.000 ευρώ!

Μία «τιμή» που είναι η μεγαλύτερη που έχει δώσει ποτέ ξανά ο Παναθηναϊκός ξεπερνώντας τα 8.000.000 ευρώ των Τζιμπρίλ Σισέ και Μιχάλη Κωνσταντίνου.

Με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση του Έλληνα επιθετικού αυτά τα χρήματα ήταν σε «μετάφραση» δραχμών.

Μπορεί πολλοί να νομίζουν ότι ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν η «εξαίρεση» στο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν ισχύει, καθώς ήταν το… κερασάκι στην τούρτα.

Ένα «τρελό» καλοκαίρι του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να κάνουν μία γερή «επένδυση» και να ρίξουν πολλά χρήματα, για την απόκτηση παικτών.

Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν έφτασαν τον αριθμό «13», αφού υπήρξαν πάρα πολλές μεταβολές στο ρόστερ της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Για την ενίσχυση στην άμυνα ήταν οι: Στέφαν ντε Φράι, Ινάκι Πένια, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, Βίκτορ Κρίστιανσεν και Τριαντάφυλλος Τσάπρας.

Welcome back to Athens, Azzedine ☘️🏛️ pic.twitter.com/vd2MZO7uM9 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 2, 2026

Στο κέντρο πλην του Αζεντίν Ουναΐ φόρεσαν τα πράσινα επίσης οι: Ετιέν Καμαρά, Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα.

Στο επιθετικό κομμάτι οι προσθήκες ήταν των: Ανάς Ζαρουρί, Λιβάι Γκαρσία, Ελμίν Ραστόντερ και Άιντον Σέχου.

«Ταιριάζει στο γερμανικό ή στο αγγλικό πρωτάθλημα»: Πρώην προπονητής του Ελμίν Ράστοντερ στο Ole! Ο Ελμίν Ράστοντερ αποτελεί ένα από τα τελευταία μεταγραφικά «χτυπήματα» του Παναθηναϊκού. Γι’ αυτό το Ole.gr φέρνει τον πρώην προπονητή του, Γκόραν Ίβελ, ώστε να μας δώσει μία πρώτη «γεύση», για το τι να περιμένουμε!

Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν συνολικά; Ο «λογαριασμός» έφτασε 45.720.000 ευρώ, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού!

Αρκεί να σκεφτούμε πως όλοι την περασμένη σεζόν δόθηκαν συνολικά -περίπου- 30.000.000 ευρώ. Ωστόσο, το φετινό καλοκαίρι έγινε η αφορμή, για να «σπάσει» το «τριφύλλι» όλα τα κοντέρ στα ταμεία του, με τον Αζεντίν Ουναΐ πρωτάρη.