Στον ΠΑΟΚ εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη για τη μεσαία γραμμή και οι Betarades έχουν το ρεπορτάζ.

Να αφήσει πίσω του την ευρωπαϊκή περιπέτεια και να εστιάσει στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του θέλει ο ΠΑΟΚ, ρίχνοντας το βάρος σε Κύπελλο και πρωτάθλημα για να… ρεφάρει τον πρόωρο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σε ένα καλοκαίρι μεγάλων και σημαντικών αλλαγών, αρχής γεννομένης από τον άνθρωπο που κάθεται στην άκρη του πάγκου, ο ΠΑΟΚ «χτίζεται» για να αντέξει τους κλυδωνισμούς. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή του.

Την ώρα λοιπόν που η μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζεται, ρίχοντας… πακέτο στην Μπόλτον για τον Σορετίρε τον οποίο «πιστεύει ιδιαίτερα» όπως διαμήνυσε στην αγγλική ομάδα, εξετάζει περιπτώσεις για τα χαφ του.

Και σύμφωνα με πληροφορίες του Betarades.gr και του Νίκου Τοσκίτση, μία τέτοια είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Στον ΠΑΟΚ έχουν «κυκλώσει» την περίπτωσή του για τη μεσαία γραμμή, όντας ένας από τους πρώτους στόχους της ομάδας.

Πρόκεται για τον Κροάτη διεθνή άσο, ο οποίος ανήκει στην Άουγκσμπουργκ από το 2024, παίρνοντας μεταγραφή από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης μετά από έναν εξάμηνο δανεισμό εκεί στο πρώτο μισό εκείνης της χρονιάς.

Ο Γιάκιτς είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας (17 συμμετοχές με δύο γκολ), ενώ αγωνίζεται στη θέση «6», δηλαδή εκείνη του αμυντικού μέσου.

Βρίσκεται στην καλύτερη ηλικία (γεννημένος το 1997) ενώ έχει εμπειρία 125 παιχνιδιών στη Bundesliga (57 την τελευταία διετία) και πάνω από 30 ματς στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Πρόκειται για έναν πολυσχιδή χαφ, τα χαρακτηριστικά του οποίου (versatility, αμυντικές αρετές αλλά και ικανότητα σε τακτικό επίπεδο), του επιτρέπουν να αγωνίζεται τόσο στη θέση του δεξιού μπακ όσο και σε εκείνη του κέντρου της άμυνας.