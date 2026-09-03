Ένας ένας οι συμπαίκτες με τους οποίους μοιράστηκε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, αποχαιρέτησαν και δημοσίως τον Ροντινέι.

Το μουσικό χαλί από πίσω και οι στίχοι – και ερμηνεία φυσικά – της Χαρούλας Αλεξίου, δίνουν μία άλλη υπόσταση στη δημοσίευση αυτή. Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα, ή απλά λιτά και απέριττα Ροντινέι, δεν ήταν ένας ακόμα ξένος που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ένας ακόμα Βραζιλιάνος.

Δεν είχε τα τεχνικά χαρακτηριστικά άλλων συμπατριωτών του, έδωσε όμως ψυχή τε και σώματι για την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Την πόνεσα, τη μάτωσε.

Πολυεργαλείο στα χέρια των προπονητών του, δέθηκε όσο λίγοι με τον σύλλογο και άφησε σημαντική παρακαταθήκη. Έγινε «Έλληνας», έμαθε τραγούδια, συνήθειες, λέξεις, φράσεις. Κι έφυγε για την πατρίδα του και τη Σάντος γεμάτος στιγμές και αναμνήσεις, βρισκόμενος στην καρδιά των φίλων της ομάδας.

Είτε τον εκτιμούσες είτε όχι αγωνιστικά, ο Ροντινέι ήταν ένας ξένος που όλες οι ελληνικές ομάδες θα ήθελαν να έχουν. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που ανέπτυξε στο διάστημα παραμονής του στον Ολυμπιακό και εκείνο του πολύ καλού συμπαίκτη όπως φάνηκε και στο γεμάτο συγκίνηση, αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ένας προς ένας οι συμπαίκτες του στο Λιμάνι, ευχαρίστησαν τον Ροντινέι για τις στιγμές και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του, αισθανόμενοι πως ήθελαν να το πράξουν και δημόσια. Αφού σίγουρα είχαν την ευκαιρία να το πράξουν – και θα το έκαναν – και κατ’ ιδίαν.

«Είσαι ο καλύτερος, ευχαριστώ φρεντάκι μου», έγραψε ο Κώστας Φορτούνης. «Ρόντι παικταρά, όλα τα καλά σε σένα και την οικογένειά σου», ακολούθησε ο Κωνσταντής Τζολάκης από το Νησί, δεχόμενος την αγάπη και εκείνος των φίλων του Ολυμπιακού. «Ευχαριστώ αδερφέ, θα μας λείψεις παικταρά», έγραψε ο Ελ Κααμπί.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει τώρα αδερφέ. Πρόσφερες φανταστικές αναμνήσεις σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού και θα σε θυμούνται για μεγάλο διάστημα, πίστεψέ με», ήταν η σειρά του Μπιανκόν να γράψει. Κι άλλοι πολλοί. Από τον Τσικίνιο και τον Ρέτσο, μέχρι τον Πιρόλα, τον Ντάνι Γκαρσία, τον Έσε, τον Κοστίνια, τον Μπιέλ, τον Νασιμέντο και τον Σιπιόνι. Κι φυσικά τον Χρήστο Μουζακίτη που του έγραψε «Σ’ αγαπάμε».

Ο Ροντινέι πέρα από πολύτιμος στην πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια – και ο λόγος που βρέθηκε απευθείας στους ομίλους του Europa League παρά τον αποκλεισμό από το Champions League χάρις τα γκολ του στα περσινά playoffs – ήταν και ένας άξιος συμπαίκτης. Ο οποίος ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τους περισσότερους με τους οποίους μοιραζόταν τα αποδυτήρια.

Ανάμεσα σε αυτούς όπως φάνηκε και από το «αντίο» του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που τον εμπιστεύθηκε. Και εκείνος τον ευχαρίστησε για τις διδαχές του.

Εις το επανιδείν Ροντινέι…