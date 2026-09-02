O Ολυμπιακός απέχει μόνο μία ανακοίνωση από την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, σε μία μεταγραφή που «τάραξε» τα οικονομικά ρεκόρ στην Ελλάδα!

Τελικά, ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση-ματ και «έκλεισε» έναν ποδοσφαιριστή που κυνηγούσε πολύ καιρό. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ήταν στη λίστα των Πειραιωτών, εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ωστόσο, η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν παίκτη που είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, αλλά και στο Μουντιάλ.

Παρ’ όλα αυτά, μία ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του ήταν ικανή, ώστε να αλλάξει τα δεδομένα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους συνολικά 16.000.000 ευρώ ως καθαρό ποσό, ώστε να έχουμε το τελικό «ΟΚ», μεταξύ των δύο ομάδων.

Σε μία εξέλιξη που το κλαμπ της La Liga δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αφού η μεταγραφή πλέον ήταν στα «χέρια» του Ολυμπιακού και του παίκτη.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα «πάτησε» Ελλάδα και απέχει μονάχα μία ανακοίνωση, από το να πάει σε κάθε πιθανή κορυφή, που μπορεί να βρει κανείς σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ρεκόρ της χώρας μας.

ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Τα τρία απλησίαστα ρεκόρ

Παρ’ όλα αυτά, τρία εξ αυτών είναι και εκείνα που «ξεχωρίζουν». Αρχικά, ο Κολομβιανός χαφ θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Σε ένα ρεκόρ που «κρατούσε» -μέχρι πρότινος- ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς, όταν και είχα δοθεί 13.500.000 ευρώ, για την απόκτησή του στο μακρινό 1999.

Με τη μοναδική διαφορά, ότι τότε η Ελλάδα είχε δραχμή, επομένως ήταν και διαφορετικά η «μετάφραση» στα χρήματα.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Γκουστάβο Πουέρτα θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου! Σε μία κορυφή που έμενε χωρίς αλλαγή εδώ και 27 χρόνια!

Την ίδια ώρα, θα γίνει και η πιο «τσουχτερή» αγορά στην «εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη». Μάλιστα, αυτή η κορυφή είχε πρόσφατα αλλάξει «χέρια», με τον Αρμάντο Γκονσάλες να παίρνει τη θέση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι έτοιμος να τους «ξεπεράσει» όλους.

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