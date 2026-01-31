O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (01/02, 21:00), χωρίς το μεγάλο του «κανόνι». Ωστόσο, από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα λείψουν κι άλλα… γκολ από τις «μονομαχίες» του με την «Ένωση»!

Μόνο λίγες ώρες έμειναν για τη μεγάλη αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (01/02, 21:00) στην Allwyn Arena, σε ένα ματς που «κλέβει» το ενδιαφέρον από το «πρόγραμμα» της Ελλάδας.

Στόχος των «ερυθρολεύκων» είναι να ανέβουν ξανά στην κορυφή και να «διπλώσουν» τις νίκες τους απέναντι στην «Ένωση». Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να το κάνουν, χωρίς το μεγάλο τους «κανόνι».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμεινε εκτός αποστολής, καθώς προερχόταν από ένα πολύ «βαρύ» πρόγραμμα. Γι’ αυτό, και αποφασίστηκε να μείνει εκτός δράσης, ώστε να πάρει μερικές «ανάσες».

Όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «χάνει» έναν ποδοσφαιριστή, που έχει αρκετά καλή «παράδοση» απέναντι στην ΑΕΚ. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική «απώλεια» του Βάσκου τεχνικού, στα γκολ που έχουν φέρει τις τελευταίες έξι επικρατήσεις του κόντρα στους «κίτρινους».

Θα παίξει χωρίς το 81% των τελευταίων έξι νικών του κόντρα στην ΑΕΚ

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε τα αποτελέσματα των δύο ομάδων από την περασμένη σεζόν, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, από την πρώτη αγωνιστική χρονιά, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε από την αρχή της τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες «τρέχουν» ένα σερί 5-1, με τη μοναδική τους ήττα να είναι αυτή για τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά το 6-0 στο Γ. Καραϊσκάκης.

Αυτό το ματς, ήταν και η μοναδική φορά, που ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει δίχτυα απέναντι στην «Ένωση» από την περασμένη σεζόν.

Στις υπόλοιπες πέντε μεταξύ τους «μονομαχία» έχει σκοράρει συνολικά 16 φορές! Ωστόσο, μονάχα… τρία τέρματά του θα έχει στη διάθεσή του απέναντι στην ΑΕΚ.

Κι όμως, αρκεί να δούμε ένα-ένα τα γκολ των Πειραιωτών. Τα έξι από αυτά, ανήκουν στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που έμεινε εκτός αποστολής.

Κρίστοφερ Βέλντε, Αντρέ Όρτα και Λουίς Πάλμα είχαν επίσης σκοράρει την περασμένη σεζόν, αλλά έχουν αποτελέσει παρελθόν από το καλοκαίρι.

Εκτός «μάχης» είναι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσκουκ, καθώς όλα δείχνουν, πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λυών. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είχαν προσφέρει συνολικά 13 γκολ, στα τελευταία επτά παιχνίδια του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ! Δηλαδή, το 81,25% των τερμάτων του, σε αυτές τις νίκες.

Οι μοναδικοί που θα δηλώσουν «παρών» είναι οι Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Μεχντί Ταρέμι! Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει τα γκολ, που «έχασε»; Λίγες ώρες απομένουν για την απάντηση.