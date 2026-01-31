Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί απουσίαζε αιφνίδια για πολλούς από τη λίστα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Για τον Βάσκο όμως ήταν κάτι σαν… μονόδρομος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν χαμπαριάζει από ονόματα και αντιπάλους κάτι που έδειξε για μία ακόμα φορά. Καταστρώνει τα πλάνα του βάσει της δικής του ομάδας και λογικής, όπως φάνηκε και με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο στο Άμστερνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην ελληνική καθημερινότητα με ρεπό. Το Σάββατο (31/1) λοιπόν επανήλθαν στις προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και στη συνέχεια βγήκε η αποστολή του Ισπανού τεχνικού για το επερχόμενο ντέρμπι (1/2) με την «Ένωση» στο γήπεδο που πανηγύρισαν την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους. Την κατάκτηση του UEFA Conference League.

Μετά το τέλος αυτής λοιπόν αποφάνθηκε κάτι που είχε πιθανότατα ούτως ή άλλως στο μυαλό του. Να αφήσει τον πρώτο του σκόρερ Αγιουμπ Ελ Κααμπί εκτός πλάνων.

Ο Μαροκινός επιθετικός έχει καταπονηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα με το Κόπα Άφρικα. Παίζει στα κόκκινα χωρίς να έχει πάρει ανάσα και έχει «σκάσει». Ο Ολυμπιακός έκανε αγώνα δρόμου για να τον έχει με την Λεβερκούζεν έστω και για λίγο. Κάποιες μέρες αργότερα έπαιξε 64′ με τον Βόλο όταν και είχε το νικητήριο γκολ ενώ αγωνίστηκε και για 72′ κόντρα στον Άγιαξ με τον Μεντιλίμπαρ να τον αλλάζει με τον Τσικίνιο, όταν ακόμα το σκορ ήταν ισόπαλο.

Η επάνοδος του Αγιουμπ Ελ Κααμπί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ήταν άμεση αφού καιρός για ξεκούραση δεν υπήρχε. Οι Πειραιώτες είχαν δύο «τελικούς» μπροστά τους ενώ ταυτόχρονα ήθελε να τον επαναφέρει σε… Ολυμπιακό moοd με τον Βόλο, κρατώντας τον ζεστό.

Συνεπώς αποφασίστηκε να μείνει εκτός από το προσεχές μεγάλο παιχνίδι της Stoiximan Super League. Στον πρωταθλητισμό χρειάζονται και θυσίες, κάτι που γνωρίζει ο Μεντιλίμπαρ που αποφάσισε να του δώσει ανάσες. Ακολουθεί ένας «καυτός» Φλεβάρης για τον Ολυμπιακό με δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια απέναντι στις «ασπιρίνες» με τον τεχνικό των «ερυθρολεύκων» να θέλει όσο τίποτα άλλο να έχει τον «κανονιέρη» του διαθέσιμο μαζί με τον Ταρέμι για την κορυφή της επίθεσης.