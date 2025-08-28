Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, έφτασε σε deal με την Ίντερ για τον Μεχντί Ταρέμι και πλέον, μένει ακόμα ένα σημαντικό βήμα.

O Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται να έχουν δώσει τα χέρια με την Ίντερ για την απόκτηση του 33χρονου Ιρανού επιθετικού. Ωστόσο, απομένει ακόμα μία σημαντική λεπτομέρεια.

Στο σχετικό ρεπορτάζ, τονίζεται πως ο Ταρέμι έχει ζητήσει διορία 24 ωρών, προκειμένου να δώσει την τελική του απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την κατάσταση. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ομάδες δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ίντερ μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Ντι Μάρτζιο:

«Συμφωνία μεταξύ Ίντερ και Ολυμπιακού για τον Μεχντί Ταρεμί. Ο Ιρανός επιθετικός έχει πλέον 24 ώρες για να αποφασίσει για το μέλλον του.

Στο τραπέζι βρίσκονται και οι επιλογές του Παναθηναϊκού και της Βέρντερ Βρέμης, οι οποίες όμως δεν έχουν καταθέσει ακόμα πρόταση στους νερατζούρι».