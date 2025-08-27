Ο Γκουστάβο Μάντσα προβάρει τα «ερυθρόλευκα» και μια ματιά στους αριθμούς του, δείχνει γιατί τον έχει ξεχωρίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός έχει προκρίνει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωση του Γκουστάβο Μάντσα, για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνάς του. Τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Βραζιλία, η υπόθεση μοιάζει να οδεύει προς αίσιο φινάλε.

Ο 21χρονος αμυντικός της Φορταλέζα αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, με τους Πειραιώτες να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα ποσό, που θα φτάσει, μαζί με τα μπόνους, στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες του deal, για την απόκτηση του Μάντσα Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια… ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα, με τους Βραζιλιάνους να φέρνουν στο «φως» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Γιατί, όμως, Γκουστάβο Μάντσα; Ποια χαρακτηριστικά του νεαρού στόπερ έχει ξεχωρίσει το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και γιατί «κύκλωσε» το όνομά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Εάν ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς του Βραζιλιάνου, με τη βοήθεια του one-versus-one, τότε γίνεται αντιληπτό πως καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα «θέλω» του Βάσκου τεχνικού.

Οι αριθμοί του Γκουστάβο Μάντσα

Πριν δούμε αναλυτικά τα νούμερα, που έκαναν τη διαφορά για τον τεχνικό του Ολυμπιακού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι ζητά ο ίδιος από τους αμυντικούς του. Ο Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πως θέλει να παλεύουν για κάθε μπαλιά, να μαρκάρουν ασφυκτικά τον αντίπαλο επιθετικό και να κερδίζουν όσες περισσότερες μονομαχίες μπορούν.

Εδώ ακριβώς, τον «κέρδισε» ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο αμυντικός της Φορταλέζα έχει αξιοσημείωτους αριθμούς, όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα.

🇬🇷 Olympiacos perto de acertar a contratação de Gustavo Mancha



O Olympiacos, atual campeão grego, está em negociações avançadas para contratar o zagueiro Gustavo Mancha, de 21 anos, destaque do Fortaleza.



As tratativas envolvem uma proposta de 4,5 milhões de euros fixos, com… pic.twitter.com/H4LP546Meb — CENTRAL DO FORTALEZA (@centraldoleao) August 26, 2025

Αρχικά, μετρά ποσοστό 63.16% κερδισμένων μονομαχιών στο έδαφος, αλλά και 64.71% στις αντίστοιχες εναέριες. Παράλληλα, έχει 2.52 παρεμβάσεις στην μπάλα ανά ματς, πραγματοποιεί 3.68 τάκλιν, αλλά και 1.65 μπλοκ σε σουτ. Σαν… κερασάκι έρχεται να προστεθεί το 81.16% ποσοστό ακρίβειας στις πάσες του.

Το δίχως άλλο, ο υψηλόσωμος αμυντικός φαίνεται πως είναι ένας «μαχητής». Ακριβώς αυτό φαίνεται πως «κέρδισε» στο φινάλε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον έπεισε πως είναι ο κατάλληλος, για να συμπληρωθεί το «παζλ» στο κέντρο της άμυνας.