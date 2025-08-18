Ο Σαντίνο Αντίνο, μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, ξεχώρισε στην ήττα της Γοδόι από τη Ρίβερ στο «Monumental».

Ο Σαντίνο Αντίνο αρέσει και μάλιστα πολύ στον Ολυμπιακό και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μία υπόθεση που δουλεύουν οι «ερυθρόλευκοι» με τις όποιες δυσκολίες και κινδύνους ελλοχεύει το «ναι» μίας τέτοιας μεταγραφής. Και όσο ξεχωρίζει στο χορτάρι με τη φανέλα της ομάδας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τόσο θα μεγαλώνει και ο βαθμός δυσκολίας.

Ο μεταγραφικός στόχος των Πειραιωτών για τα «φτερά» τους, για τον οποίο καιροφυλαχτούν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ήταν από εκείνους που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο ιστορικό γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ το βράδυ της Κυριακής (17/8).

Ο Αντίνο δύο μέρες μετά το γκολ του απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο, ήταν εκείνος που «σέρβιρε» λίγο πριν τη συμπλήρωση 10′ αγώνα στον Αουθμέντι για την ισοφάριση. Φάση που έφτιαξε ο ίδιος.

Εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και γύρισε την μπάλα στο κατάλληλο σημείο για το 1-1.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μάλιστα, έκοψε στην μέση την άμυνα της Ρίβερ Πλέιτ και για λίγα χιλιοστά θα είχε βγάλει δεύτερη ασίστ. Όμως η προωθημένη του πάσα, βρήκε τον Αλταμίρα – ο οποίος τελείωσε υπέροχα τη φάση – εκτεθειμένο.

Ο Σαντίνο Αντίνο έμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το φινάλε στην ήττα της Γοδόι από τους «εκατομμυριούχους». Ένα παιδί 19 χρονών, διεθνής με την U21 της Αργεντινής, από τα μεγάλα ταλέντα στην «χώρα του τανγκό» που έδειξε για μία ακόμα φορά πως διαθέται ποδοσφαιρικό θράσσος.

Ο Ολυμπιακός κρατά στάση αναμονής και περιμένει να δει αν οι πιέσεις του, θα πιάσουν τόπο. Εντωμεταξύ ο νεαρός εξτρέμ ήταν εκείνος που δημιούργησε τις περισσότερες τελικές (4) και κέρδισε τον ίδιο αριθμό φάουλ στον αγώνα με τη Ρίβερ Πλέιτ, για την ομάδα του. Απόλυτα επιδραστικός πλέον στο παιχνίδι της Γοδόι Κρουζ.