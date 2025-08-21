Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «αποκάλυψε», πώς θέλει να τελειώσει η σεζόν που ξεκινάει για τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα, έκανε και μία δήλωση, που μπορεί να είναι και «προάγγελος» για τη χρησιμοποίηση του Σταύρου Πνευμονίδη.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει το άγχος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά έχει μπροστά του την πρεμιέρα με τον Asteras AKTOR (23/08, 20:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν το πρώτο τους επίσημο ματς σε ένα άδειο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στην COSMOTE TV, πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής.

Ο Βάσκος τεχνικός σε ερώτηση, που του έγινε για το πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό καλύτερο από πέρυσι «αποκάλυψε» πως θα είναι ευχαριστημένος, με τα όσα κατάφερε την περασμένη αγωνιστική χρονιά. Γεγονός, που δείχνει ότι θέτει πολύ ψηλά τον… πήχη.

Υπενθυμίζουμε, πως οι Πειραιώτες έφτασαν στους «16» του Europa League και κατέκτησαν όλους τους εγχώριους τίτλους. Ωστόσο, φέτος υπάρχει η «δοκιμασία» του Champions League.

🔴⚪​ Καλημέρα από το προπονητικό μας κέντρο! pic.twitter.com/HBGJzjhEZ5 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2025

Την ίδια ώρα, μίλησε και για τον Σταύρο Πνευμονίδη και ανέφερε πως ακόμα και να μην είχε απουσίες η ομάδα του θα μπορούσε να πάρει φανέλα βασικού!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τις πρώτες του σκέψεις ενόψει της έναρξης της σεζόν:

«Η πρώτη μου σκέψη είναι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα για να μπούμε όπως πρέπει στη σεζόν. Οι τρεις εβδομάδες που περάσαμε στην Ολλανδία ήταν πολύ καλές.

Γυρίσαμε με καλές εικόνες από την ομάδα μας και πιστεύουμε πως θα πάει καλά το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο αυτό δεν το ξέρεις μέχρι να παίξεις το πρώτο παιχνίδι».

Για το πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό καλύτερο από τον περσινό:

«Θα συμβιβαζόμασταν με το να πετυχαίναμε τα ίδια που πετύχαμε την περσινή σεζόν. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα το Κύπελλο και τερματίσαμε στις οκτώ πρώτες θέσεις στο Europa League.

Φαντάζομαι πως αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο φέτος στο Champions League. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια καλή εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, να παίζουμε καλά και να έχουμε ομαλότητα μέσα στη σεζόν μας”.

Για το ματς με τον Asteras AKTOR:

«Είναι αλήθεια πως πέρσι ηττηθήκαμε στην Τρίπολη και δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε ούτε στην έδρα μας. Από όσα έχω δει, ο Αστέρας συνεχίζει να έχει την ίδια δυναμική που είχε πέρσι και διατηρεί το ίδιο επίπεδο.

Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι γιατί ξέρουμε πως θα χρειαστεί να υποφέρουμε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, κρατώντας υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την ομάδα.

Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του άδειου γηπέδου, καθώς όταν είναι ο κόσμος μας εκεί, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το αν οι απουσίες στην επίθεση παρουσιάζουν μια ευκαιρία για τον Πνευμονίδη:

«Ακόμα και αν δεν είχαμε καμία απουσία, πάλι ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα».