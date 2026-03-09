Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε, για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων, για την επόμενη σεζόν.

Όλο και πιο «καθαρό» το τοπίο στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τα υπογκρούπ, που θα δημιουργηθούν, μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Η 4άδα έχει «κλειδώσει», με τον Παναθηναϊκό να κάνει την «ανατροπή» και να είναι μαζί με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Λεβαδειακός θα είναι στα Play Offs για τις θέσεις 5-8. Ποιες ομάδες θα ακολουθήσουν είναι ένας «άλυτος γρίφος».

Αυτή τη στιγμή, ΟΦΗ και Άρης έχουν 29 βαθμούς, ενώ 28 έχουν Βόλος και Ατρόμητος. Λίγο πιο χαμηλά είναι η Κηφισιά και Παναιτωλικός, που έχουν 24 και μερικές ελπίδες για να «προλάβουν».

Το ίδιο ισχύει και για τον Παναιτωλικό που με 21 βαθμούς και ματς λιγότερο έχει ακόμη τις πιθανότητές του.

Οριστικά στα Play Outs, ώστε να παίξουν για την παραμονή τους θα είναι ο Πανσερραϊκός, ο Asteras AKTOR, αλλά και η ΑΕΛ.

Τι ισχύει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας; Αρχικά, οι τέσσερις πρώτες ομάδες έχουν εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη για του χρόνου.

Το ίδιο ισχύει και την ομάδα που θα τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένας «αστερίσκος». Ο ΟΦΗ θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό.

Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, τότε δεν θα έχουμε αλλαγές. Όμως, αν οι Κρητικοί πετύχουν το «μπαμ», τότε θα είναι στα Play Offs του Europa League.

Επομένως, το «εισιτήριο» για το Conference League θα «μεταβιβαστεί» στον τέταρτο της βαθμολογίας. Mε αυτόν τον τρόπο, ο πέμπτος θα μείνει εκτός Ευρώπης, εκτός και αν αυτός είναι ο Κυπελλούχος, ΟΦΗ!

Παράλληλα, δεν μπορούμε να είμαστε ακόμα «ξεκάθαροι» σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα εισιτήρια, αφού πολλά πράγματα θα αλλάξουν ανάλογα την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ελληνικές ομάδες:

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League