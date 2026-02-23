Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League πλησιάζει προς το φινάλε της για τη σεζόν 2025-26, ωστόσο μόνο ξεκάθαρη δεν είναι η κατάσταση ως προς την κορυφή και τη «μάχη» της 4άδας.
Μετά το πέρας και της 22ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ συνέχισε σταθερά ως μόνη πρώτη, φτάνοντας τους 52 βαθμούς, με την εμφατική νίκη επί του Λεβαδειακού (22/02, 4-0).
Ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με 50 βαθμούς, μετά τη νίκη με τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0), ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος, μένοντας στην ισοπαλία με την ΑΕΛ (22/02, 1-1), όντας στους 47 βαθμούς, με παιχνίδι λιγότερο.
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός μείωσε την απόσταση από τον 4ο Λεβαδειακό στους τρεις πόντους, καθώς πήγε στους 36, έναντι των 39 των Βοιωτών, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.
Η «ένταση», λοιπόν, κορυφώνεται και γι’ αυτό αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της πρώτης 5άδας της Stoiximan Super League.
Η «κούρσα» της κορυφής
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
01/03 Βόλος – ΑΕΚ
07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ
15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
*04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ
*Εξ αναβολής αναμέτρηση.
Η «μάχη» της 4ης θέσης
Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού
28/02 Κηφισιά – Λεβαδειακός
08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
01/03 Παναθηναϊκός – Άρης
*04/03 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
15/03 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
22/03 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
*Εξ αναβολής αναμέτρηση.