Το πρόγραμμα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό, μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League πλησιάζει προς το φινάλε της για τη σεζόν 2025-26, ωστόσο μόνο ξεκάθαρη δεν είναι η κατάσταση ως προς την κορυφή και τη «μάχη» της 4άδας.

Μετά το πέρας και της 22ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ συνέχισε σταθερά ως μόνη πρώτη, φτάνοντας τους 52 βαθμούς, με την εμφατική νίκη επί του Λεβαδειακού (22/02, 4-0).

Ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με 50 βαθμούς, μετά τη νίκη με τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0), ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος, μένοντας στην ισοπαλία με την ΑΕΛ (22/02, 1-1), όντας στους 47 βαθμούς, με παιχνίδι λιγότερο.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός μείωσε την απόσταση από τον 4ο Λεβαδειακό στους τρεις πόντους, καθώς πήγε στους 36, έναντι των 39 των Βοιωτών, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.

Η «ένταση», λοιπόν, κορυφώνεται και γι’ αυτό αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της πρώτης 5άδας της Stoiximan Super League.

Η «κούρσα» της κορυφής

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

*04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

*Εξ αναβολής αναμέτρηση.

Η «μάχη» της 4ης θέσης

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού

28/02 Κηφισιά – Λεβαδειακός

08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

01/03 Παναθηναϊκός – Άρης

*04/03 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

22/03 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

*Εξ αναβολής αναμέτρηση.