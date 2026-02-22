Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε με μία φράση την ικανοποίησή του, για την εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 (22/02) του Λεβαδειακού, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είναι λογικό, ήταν απολύτως ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Allwyn Arena.

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως «σήμερα έχασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι φίλαθλοι και στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ», θέλοντας έτσι να αναδείξει την «γεμάτη» και εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το σκορ και για την εμφάνιση, κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα και είχαμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο απέδωσε. Σκοράραμε τέσσερα γκολ κα είχαμε πολλές ευκαιρείς, ενώ δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να απειλήσει, με εξαίρεση μια φάση στην αρχή.

Θέλουμε έχουμε την κατοχή, αλλά δεν θέλουμε να δίνουμε δώρα στους αντιπάλους. Λυπάμαι πολύ που δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο, φανταστείτε πώς θα ήταν γεμάτο το γήπεδο για αυτό το παιχνίδι. Σήμερα έχασε το ελληνικό, οι φίλαθλοι και, στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ».