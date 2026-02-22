Ποια λέξη χρησιμοποίησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την κούραση των παικτών του ΠΑΟΚ, έπειτα από τα συνεχόμενα παιχνίδια;

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της ΑΕΛ (22/02, 1-1), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, χάνοντας «έδαφος» στην κούρσα για την πρώτη θέση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, τόνισε πως η ομάδα του παρουσιάζεται «ξεζουμισμένη», λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος που έχει το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, υψηλής έντασης και έχει ξεζουμιστεί και το μυαλό. Οι αντιδράσεις που έχουμε δεν είναι οι απαιτούμενες. Παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό μας κοστίζει.

Αυτό το βιώνουμε πολύ καιρό, αλλά πρέπει να παλέψουμε και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Δεν πήραμε σωστές αποφάσεις.

Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση. Ήταν ένα κρύο γκολ. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε».