Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, καθώς ο Δημήτρης Γιαννούλης έκανε πράξη τα όσα «έλεγε» στο «αντίο» του στον ΠΑΟΚ, πριν μερικά χρόνια!

Μετά από ένα «σήριαλ» που πέρασε από πολλά «κύματα» έχουμε happy end. O ΠΑΟΚ έκανε την κίνηση-ματ και έφερε στη Θεσσαλονίκη ένα «δικό» του παιδί.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, μετά από μία πολυετή θητεία στο εξωτερικό, επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια.

Τα πεπραγμένα του Γιαννούλη στα 5,5 χρόνια που έμεινε μακριά από τον ΠΑΟΚ Τι έκανε ο Δημήτρης Γιαννούλης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε Αγγλία και Γερμανία, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2021;

Ο Έλληνας αριστερός αμυντικός είχε εκφράσει στην Άουγκσμπουργκ την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Oι Θεσσαλονικείς δεν έμειναν με… σταυρωμένα χέρια, κινήθηκαν δυναμικά, και τελικά «κλείδωσαν» τη μεταγραφή.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στην ομάδα όπου «μεγάλωσε» και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Και την ίδια ώρα, έκανε πράξη την «ευχή» που είχε δώσει το 2021, όταν και είπε το οριστικό «αντίο» από την Ελλάδα, για προορισμό την Αγγλία και τη Νόριτς.

«Ελπίζω να τα ξαναπούμε»

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα χρόνια που πέρασα εδώ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, ευχαριστώ…», αυτά ήταν μονάχα μερικά λόγια από τον αποχαιρετισμό του στον ΠΑΟΚ.

Λίγες λέξεις που αποτυπώνουν ακριβώς το πόσο δύσκολο ήταν για τον ίδιο να αφήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Τα χρόνια πέρασαν και ο Δημήτρης Γιαννούλης πέρασε από αρκετά «σκαλοπάτια». Πανηγύρισε άνοδο στην Premier League, έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ πήρε ακόμα μία μεταγραφή για την Bundesliga.

Στην Άουγκσμπουργκ κατάφερε να κερδίσει φανέλα βασικού, και στα δύο χρόνια που έμεινε εκεί κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές.

Ωστόσο, στο μυαλό του υπήρχε πάντα η επιστροφή. Η επιστροφή στην ομάδα, όπου του έδωσε την ευκαιρία να «ανοίξει» τα φτερά του και να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα.

Στις 6 Αυγούστου του 2026 έκανε πράξη τα όσα είχε «ευχηθεί» και το: «ελπίζω να τα ξαναπούμε» έγινε: «επέστρεψα στο σπίτι μου».

Για έναν ποδοσφαιριστή, που έχει ζήσει μοναδικές στιγμές στον ΠΑΟΚ, και πλέον είναι έτοιμος για το chapter 2.