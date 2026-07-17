Το «ταξίδι» που έκανε ο Χρήστος Τζόλης άξιζε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε του επιλογή.

Μιας και βρισκόμαστε σε τροχιά… Οδύσσειας, λόγω της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, το ομηρικό έπος αποτελεί το ιδανικότερο παράδειγμα, για το «ταξίδι» που έκανε ο Χρήστος Τζόλης, έως να φτάσει στην ονειρική μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Η σεζόν που διένυσε πέρυσι στο Βέλγιο κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα. Η αλήθεια, όμως, για τον ταλαντούχο διεθνή εξτρέμ είναι διαφορετική. Χρειάστηκε να περάσει από πολλές δοκιμασίες, να σταθεί όρθιος και μέσα από τις δικές του επιλογές να δικαιωθεί στο φινάλε.

Η ευκαιρία της Premier League παρουσιάστηκε από πολύ νωρίς στον δρόμο του Τζόλη. Το καλοκαίρι του 2021, η Νόριτς δαπάνησε 11 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, μετά από μία σεζόν, δεν είχε πάρει τις ευκαιρίες που περίμενε.

Arsenal have agreed a deal to sign Club Brugge winger Christos Tzolis 🔴 pic.twitter.com/l6C7JhMkya — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 16, 2026

Κάπου εκεί, ήρθε ο δανεισμός στην Τβέντε το επόμενο καλοκαίρι. Έδειχνε ένα σωστό βήμα, για να βρει και πάλι τα πατήματά του. Ωστόσο, ένας τραυματισμός «έκοψε» τον δρόμο του και μετά από μόλις ένα εξάμηνο επέστρεψε στην αγγλική ομάδα.

Το καλοκαίρι του 2023, ο Τζόλης κλήθηκε να πάρει μία δύσκολη απόφαση. Έκανε ένα βήμα πίσω, ευελπιστώντας να βρει την ευκαιρία για να φτάσει εκεί που αξίζει. Και ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνει.

Ο δανεισμός του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, τη σεζόν 2023-24, αποδείχθηκε το σπουδαιότερο turning-point της καριέρας του. Σε αυτό το διάστημα, ο ταλαντούχος εξτρέμ πέτυχε 24 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ, σε 37 αναμετρήσεις.

Αυτό ουσιαστικά, ήταν το εισιτήριό του για το Βέλγιο και την Κλαμπ Μπριζ. Η γερμανική ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα των 3,5 εκατομμυρίων για να τον αγοράσει από τη Νόριτς και το ίδιο καλοκαίρι προχώρησε στην παραχώρησή του στη βελγική ομάδα, έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μία κίνηση που αποδείχθηκε σοφή.

Μέσα σε δύο χρόνια, ο Τζόλης αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Μπριζ, τόσο εντός των συνόρων, όσο και στο Champions League. Εκεί, άλλωστε, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδας, κέντρισε την προσοχή των ευρωπαϊκών «γιγάντων».

Η «μαγική» περσινή σεζόν, ωστόσο, ήταν το ιδανικό μονοπάτι, για να φτάσει στην «Ιθάκη» του. Η μεταγραφή-ρεκόρ στην Άρσεναλ είναι ένα όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, μιλάμε για τους πρωταθλητές Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League. Μάλιστα, ο Τζόλης είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα, λίγες ώρες πριν από τον τελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, τον περασμένο Μάιο.

Christos Tzolis' numbers in all competitions for Club Brugge last season:



🏟️ 52 matches

⚽️ 22 goals

🅰️ 29 assists



Arsenal have reached an agreement to sign him, according to David Ornstein 🔥 pic.twitter.com/e4s35UQsVc — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 16, 2026

Ένα όνειρο, λοιπόν, έγινε πραγματικότητα και τώρα, ο 24χρονος διεθνής βαδίζει στον δρόμο των «αστεριών». Το δίχως άλλο, διαθέτει τις ικανότητες, αλλά και την απαραίτητη ποδοσφαιρική «μαγκιά», για να «λάμψει» στο υψηλότερο επίπεδο. Το έχει ήδη αποδείξει.

Ενώ η δική του… Οδύσσεια έδειξε πως γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται να κάνει για να φτάσει με τον σωστό τρόπο, μεθοδικά, ως την κορυφή. Εμείς απλώς ας τον απολαύσουμε.