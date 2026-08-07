Όχι ο τίτλος δεν παραπέμπει σε κάποιο προϊόν μυθοπλασίας καθώς ο Λιονέλ Μέσι είχε κάποτε λόγο να ρίχνει… ματιές στον Ηρακλή που έπαιζε στη Football League.

Η ζωή κάνει κύκλους και εκείνοι του Λιονέλ Μέσι με έναν συμπατριώτη του και νυν προπονητή του, συχνά συναντιούνται μεταξύ τους. Ακόμα κι όταν δεν συμβαίνει αυτό, μαθαίνει ο ένας του άλλου. Ανεξαρτήτως φήμης και προβολής. Ανεξαρτήτως επιπέδου.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης που έχει κλωτσήσει ποτέ την «στρογγυλή θεά», στη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα τουλάχιστον, μπορεί γνωρίζει ελάχιστα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν του ζητήσεις όμως να αναφέρει κάποιες ομάδες της χώρας, πέρα από τις πιο προβεβλημένες λόγω Ευρώπης, θα ξεστομίσει και τον… Ηρακλή. Τον «Γηραιό» που επέστρεψε στα σαλόνια δεν τον ξέρει απλά σαν ύπαρξη αλλά κάποτε τον παρακολουθούσε. Έριχνε έστω ένα φλέφαρο στα πεπραγμένα και στα αποτελέσματά του τη σεζόν 2013-14, στη Β’ Εθνική μάλιστα.

Ο Αντώνης Σαριόγλου που έχει διατελέσει από βοηθός προπονητή μέχρι μεταγραστής την τελευταία δεκαπενταετία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, είχε κάνει την εν λόγω ιστορία γνωστή.

Ο Έλληνας προπονητής φυσικής κατάστασης μεταξύ άλλων, βρισκόταν εκείνη τη χρονιά στο πλευρό του Γκιγιέρμο Όγιος. Νυν προπονητή του Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μπαρτσελόνα. Και τον οποίο ο Pulga έχει χαρακτηρίσει ποδοσφαιρικό πατέρα.

Πολύ πριν τον συναντηθούν ξανά στην Ίντερ Μαϊάμι αυτή τη φορά, ο «Λέο» έψαχνε για την καριέρα του και την πορεία αυτής. Και αυτό το έκανε κι όταν ήταν στον Ηρακλή ο πρώην τεχνικός του Ατρομήτου, του Άρη, του ΠΑΣ Γιάννινα, της Ανόρθωσης και του Πανσεραϊκού μεταξύ άλλων.

Σε βαθμό που μετά από μία εκτός έδρας νίκη κόντρα στον Αιγινιακό, του είχε στείλει μήνυμα για να τον συγχαρεί. «Μπράβο Μίστερ, συγχαρητήρια! Σπουδαίο διπλό.»

Αναλυτικότερα η ιστορία που θυμήθηκε ο Αντώνης Σαριόγλου στο Iraklis Blue Post: