Ο Σουαλιχό Μεϊτέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και ξεκινάει τον δρόμο της αποθεραπείας, ώστε να επανέλθει στην ενεργό δράση.

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πορευτεί τον επόμενο καιρό, χωρίς ο Αλέσιο Λίσι να υπολογίζει στον Σουαλιχό Μεϊτέ.

Ο Γάλλος είχε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στο ισχίο, που είχε αποφασιστεί να ξεπεραστεί με συντηρητική θεραπεία.

Ωστόσο, όσο κυλούσαν οι μέρες, η καλύτερη λύση αποδείχτηκε πως ήταν το χειρουργείο, ώστε να ξεπεράσει μια και καλή τον τραυματισμό.

Τελικά, ο Σουαλιχό Μεϊτέ προχώρησε κανονικά στην επέμβαση, η οποία πήγε πολύ καλά και πλέον ξεκινάει ο «δρόμος» της αποθεραπείας του.

Ο ΠΑΟΚ, αν όλα πάνε βάσει προγράμματος, θα μπορεί να υπολογίζει στις «υπηρεσίες» του 30χρονου χαφ, περίπου σε 2-3 μήνες.

Αυτό σημαίνει, πως ο Γάλλος μέσος θα μπορέσει να πατήσει ξανά σε αγωνιστικό χώρο, από τις αρχές Οκτώβρη, μέχρι και τις αρχές Νοέμβρη.

Σε μία απουσία που θα πρέπει «καλύψει» ο Αλέσιο Λίσι, καθώς και με την αποχώρηση του Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι περιορισμένες οι λύσεις στη μεσαία του γραμμή.

Το μήνυμα του Σουαλιχό Μεϊτέ, μετά την επέμβασή του:

«Μια σύντομη ενημέρωση.

Η επέμβαση πήγε καλά, ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους.

Θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, αλλά στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα σωματικά μου προβλήματα και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους οπαδούς που μου έστειλαν μηνύματα υποστήριξης τις τελευταίες μέρες· με βοήθησαν πραγματικά να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Να είστε σίγουροι ότι θα σας ανταποδώσω τη χάρη εκατονταπλάσια».