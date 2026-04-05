Ο Άρης δεν μπόρεσε να πάρει… ανάσα, αφού έμεινε στην ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (05/04, 1-1). Σε μία έδρα που δεν είναι «φιλόξενη» για τους Θεσσαλονικείς τα τελευταία χρόνια.

Ακόμα μία «αποστολή» του Άρη στη Λιβαδειά έλαβε «τέλος». Οι Θεσσαλονικείς «μπήκαν» ως τελευταίοι στα Play Offs των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League και ήλπιζαν πως με μία νίκη στην πρεμιέρα θα «αλλάξουν» τα δεδομένα.

Η αλήθεια είναι πως πήραν προβάδισμα στο σκορ, είχαν ευκαιρίες, έστειλαν την μπάλα τρεις φορές στο δοκάρι. Ωστόσο, ο Λεβαδειακός (05/04, 1-1) μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης για την 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος.

Με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό και να μην έχουμε «αλλαγές» στην κατάταξη του πίνακα.

Σε ένα αποτέλεσμα, που αφήνει μία «πικρία» στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, αφού υπάρχει ένας σημαντικός λόγος.

Οι τελευταία 11 «αποστολές» στη Λειβαδιά

Από τη σεζόν 2007-08 ο Λεβαδειακός στο «σπίτι» του έχει… ζορίσει υπερβολικά πολύ τον Άρη. Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς, αν δει τα αποτελέσματα των δύο ομάδων με γηπεδούχους τους Βοιωτούς.

Από τότε, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 11 φορές, με τους Θεσσαλονικείς να μην θέλουν να «βλέπουν» την προϊστορία. Κι αυτό, γιατί «χαμογέλασαν» μονάχα μία φορά!

Κι όμως, για να βρούμε την τελευταία νίκη του Άρη στη Λιβαδειά για το ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να πάμε στο μακρινό 2009! Τότε, με ένα γκολ του Χαβιέρ Κάμπορα και άλλο ένα του Μεχντί Ναφτί ο Άρης είχε πανηγυρίσει το «τρίποντο».

Από τότε, οι Βοιωτοί «τρέχουν» ένα μικρό αήττητο σερί, αφού για οκτώ συνεχόμενα ματς είναι αήττητοι στο «σπίτι» τους στη συγκεκριμένη «μονομαχία».

Την ίδια ώρα, αν γυρίσουμε τον χρόνο ακόμα πιο πίσω από το 2007 θα μετρήσουμε συνολικά έξι νίκες για τον Λεβαδειακό, τέσσερις ισοπαλίες και μονάχα μία νίκη για τον Άρη.

Σε μία έδρα που τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως είναι πολύ «αφιλόξενη» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα αποτελέσματα για τα Λεβαδειακός – Άρης.