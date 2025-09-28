Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ (21/09, 1-1). Ποιο είναι το «σχέδιο» του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με τον Βόλο (28/09, 17:00);

Μία ημέρα «γεμάτη» Stoiximan Super League. H 5η αγωνιστική έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα της Κυριακής το «ανοίγει» η ΑΕΚ, μιας και φιλοξενεί τον Βόλο (28/09, 17:00) στην OPAP Arena.

Η «Ένωση» θα επιχειρήσει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα είχε μείνει στην ισοπαλία με την ΑΕΛ (21/09, 1-1).

Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς;

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Λάζαρος Ρότα, ενώ στα μετόπισθεν οι Φελίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Στα αριστερά όλα δείχνουν πως ο Σταύρος Πήλιος έχει προβάδισμα, αλλά και ο Τζέιμς Πενράις έχει πιθανότητες να ξεκινήσει.

Στα χαφ οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα έχουν τον «πρώτο λόγο» για την ενδεκάδα.

Φανέλα βασικού όλα δείχνουν ότι θα πάρει και ο Ντέρεκ Κουτέσα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα «δύσκολα».

Στο δεξί «φτερό» της επίθεσης Νίκλας Ελίασον και Δημήτρης Καλοσκάμης «παίζουν» για τη θέση.

Στο «10» τρεις παίκτες διεκδικούν την έναρξή τους στη βασική ενδεκάδα. Πέτρος Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Αμπουμπακαρί Κοϊτά βάζουν «σπαζοκεφαλιά» στον Μάρκο Νίκολιτς.

«Θολό» το τοπίο παραμένει και για τη θέση του επιθετικού, καθώς Λούκα Γιόβιτς και Φραντζί Πιερό θα «μονομαχήσουν», για την… αιχμή του δόρατος.

Μία από τις πιο αγαπητές μορφές της δεκαετίας του '90 επιστρέφει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που είχε αγωνιστεί στην ομάδα μας τη διετία 1992-1994 και είχε αποτελέσει βασικό συντελεστή της κατάκτησης δύο πρωταθλημάτων, έρχεται από την Κροατία για να βρεθεί… pic.twitter.com/O6ezKfwDr7 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 26, 2025

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς.