«Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ», αυτά ήταν τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς για τον Δημήτρη Καλοσκάμη! Σε μία αποθέωση, που έχει κι άλλη «ανάγνωση».

Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη και «απόλυτη» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Η «Ένωση», μετά τη νίκη απέναντι στο Αιγάλεω (17/09, 0-1), κέρδισε ξανά αυτή τη φορά στην OPAP Arena κόντρα στον Παναιτωλικό (24/09, 2-1).

Πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Καλασκόμης. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε την πρώτη του ασίστ, αλλά και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας!

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς τον αποθέωσε στις δηλώσεις στην COSMOTE TV, καθώς τόνισε πως μιλάμε για «το μέλλον της ΑΕΚ, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου»!

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως στόχος του σε κάθε ομάδα είναι να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Γεγoνός, που έκανε την «Ένωση» να αγοράσει το περασμένο καλοκαίρι τον Δημήτρη Καλοσκάμη!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε ίσως υπερβολικά την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο. Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε εννιά νέα πρόσωπα σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο».

Για την απόδοση του Δημήτρη Καλοσκάμη:

«Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη. Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία. Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς: