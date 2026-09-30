Ο Λεβαδειακός πυροδότησε τη «βόμβα» με τον Μοχάμεντ Ελνένι. Σε μία κίνηση με… άρωμα Premier League, αλλά υπάρχουν στην Ελλάδα παίκτες με «περισσότερη εμπειρία»!

Mία «βόμβα» από το… πουθενά! Ο Λεβαδειακός προχώρησε στην -ίσως- μεγαλύτερη κίνηση της ιστορίας του.

Λίγο πριν τη λήξη των μεταγραφών ελεύθερων ποδοσφαιριστών έφτασε σε συμφωνία με τον Μοχάμεντ Ελνένι, για μονοετή συνεργασία.

Ιδιαίτερες συστάσεις για τον Αιγύπτιο μέσο είναι περιττές, καθώς λίγο-πολύ οι περισσότεροι γνωρίζουν τα «πεπραγμένα» του.

Ένας ποδοσφαιριστής που η Άρσεναλ είχε δαπανήσει 12.500.000 εκατομμύρια ευρώ, για να τον κάνει δικό της, τον Γενάρη του 2016.

Συνολικά στην καριέρα του πρόλαβε να παίξει 91 (!) φορές στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Ωστόσο, δεν είναι ο παίκτης με την «περισσότερη εμπειρία» από την αγγλική λίγκα που τώρα είναι στη Stoiximan Super League!

Οι παίκτες που «ξεπερνούν» τον Μοχάμεντ Ελνένι

Ο ένας ήταν επίσης μία μεταγραφική «βόμβα» στο καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε. Ο Λέον Μπέιλι άφησε την Άστον Βίλα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει φάει με το… κουτάλι τα γήπεδα της Premier League, έχοντας «σταματήσει» στα 123 παιχνίδια και είναι στη δεύτερη θέση.

Η κορυφή ανήκει σε μία «έκπληξη» και έναν παίκτη που έχει παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο 295 φορές!

Έναν αριθμό που κανείς δεν μπορεί να… πλησιάσει. Ποιος είναι αυτός; Ο Μούσα Σισοκό.

Ο Γάλλος μέσος ήρθε στα μέρη μας τον περασμένο Γενάρη για τον Παναθηναϊκό. Παρ’ όλα αυτά, από το καλοκαίρι είναι ανενεργός, καθώς δεν είναι στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Όμως, όσο ανήκει στο «πράσινο» ρόστερ έχει και μία ιδιαίτερη πρωτιά στο «παλμαρέ» του.