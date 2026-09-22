Το εβδομαδιαίο ρεπό του Λίσι στους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν «κρύβει» μόνο επιβράβευση αλλά και μία… αναγκαστική συνθήκη.

Στην εκκίνηση της σεζόν – όπως και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών – αυτό που μετράει είναι η ούσια με την εικόνα και την απόδοση να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει τουλάχιστον στο χορτάρει αυτό που επιθυμεί.

Ο «Δικέφαλος» έβαλε μία άνω τελεία στην καθημερινότητα λόγω της μακρόσυρτης διακοπής για τις Εθνικές ομάδες και τις υποχρεώσεις τους, με το καλύτερο δυνατό πρόσημο.

Η ομάδα του Λίσι έκανε το 3Χ3 απέναντι σε Άρη, Ατρόμητο και Παναιτωλικό και πήγε στη διακοπή ήρεμη για να δουλέψει στις αδυναμίες της και να παρουσιαστεί ακόμα πιο βελτιωμένη από Οκτώβρη μήνα. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η κατάσταση όμως απέχει αρκετά από αυτό.

Συνήθως το διάστημα της διακοπής αποτελεί «ευχή» για τους προπονητές. Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δουλέψουν με τους παίκτες τους και να καλύψουν το τυχόν, χαμένο έδαφος με όσους παραμένουν στο προπονητικό κέντρο και δεν ενσωματώθηκαν με την Εθνική ομάδα που εκπροσωπούν. Έλα όμως που στον ΠΑΟΚ λειτουργεί αντίθετα όλο αυτό λόγω των τραυματισμών…

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει να διαχειριστεί μονάχα τις απουσίες για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα αλλά και τις απουσίες λόγω τραυματισμού. Κάτι που καθιστά την μίνι-προετοιμασία μέχρι τη 12η του Οκτωβρίου και το ματς με την Καλαμάτα στην Τούμπα ως νέα δοκιμασία.

Ούτε λίγο ούτε πολύ 20 από τους συνολικά 33 παίκτες του ρόστερ των Θεσσαλονικέων – συμπεριλαμβανομένων και των μικρών – θα χάσουν το μεγαλύτερο διάστημα της διακοπής των εθνικών πρωταθλημάτων. Άρα και των προπονήσεων σε μια συνθήκη που μάλλον πονοκέφαλο προξενεί στον Λίσι παρά τον ικανοποιεί.

Κι αυτό διότι μονάχα οι Εντιαγέ, Σορετίρε, Τάισον, Πέλκας, Καμαρά, Σανταμαρία, Κοσίδης, Κένι, Τέιλορ, Ντιέγκο Κόστα, Μπαταούλας, Τσιφτσής και Μπαλομένος θα περάσουν – εκτός απροόπτου – την πόρτα του προπονητικού κέντρου το πρωί της Κυριακής (27/8) για προπόνηση σε κανονικούς ρυθμούς.

Αντίθετα οι Ζαφείρης, Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Μύθου, Μοναστηρλής, Μπέρδος, Μπάνζα, Μπάμπα, Ούγκεσιτς, Ζίβκοβιτς και Γιάκιτς θα βρίσκονται με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της πατρίδας τους ενώ τα ονόματα των Χατζηδιάκου, Γιαννούλη, Παβλένκα, Ελουστόνο, Λούσε, Άλι, Ντεσπότοφ, Σαρρή και Μεϊτέ, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο απουσιολόγιο του Λούσι, αναμένοντας την επιστροφή τους. Με τους Λούσε και Ντεσπότοφ να βρίσκονται πιο κοντά από τους υπόλοιπους για το come back τους.

Και μαζί την επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία δεν έχει ζήσει ακόμα ο «Δικέφαλος» φέτος.