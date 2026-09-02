Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το «μπαμ» με τον Λέον Μπέιλι, έναν ποδοσφαιριστή που «πάλεψε» πολύ, για να γίνει αυτό που είναι σήμερα.

Λέον Μπέιλι, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά «μπαμ» του καλοκαιριού για την Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν εξτρέμ που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να προλάβει να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Τελικά, κινήθηκε γρήγορα, μίλησε με την Άστον Βίλα και μπόρεσε να «κλείσει» τον 29χρονο ποδοσφαιριστή, λίγες ώρες πριν από το deadline.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Olympiacos reach verbal agreement for surprise deal to sign Leon Bailey, here we go!



Permanent move from Aston Villa and contract until June 2029. Green light to proceed from #AVFC.



Bailey, on his way to Athens now for medical tests. pic.twitter.com/OI0e0jiVeR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Είναι περιττό να «γραφτούν» τα «πεπραγμένα» του, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που είναι πολλά χρόνια στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Ωστόσο, για να φτάσει σε αυτό το σημείο έπρεπε να περάσει από πολλές δυσκολίες. Σε μία καριέρα που ποτέ της δεν είχε «χτιστεί» πάνω σε… ροδοπέταλα.

🚨🇯🇲 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Olympiacos reach agreement to sign Leon Bailey (29) from Aston Villa! Here we go, reports @FabrizioRomano. 🔴⚪️✅ pic.twitter.com/5JNZSDvScm — EuroFoot (@eurofootcom) September 2, 2026

Λέον Μπέιλι, μία καριέρα που πέρασε από πολλά «κύματα»

O άνθρωπος που άλλαξε μία και καλή τη ζωή του ήταν και είναι ο Κρεγκ Μπάτλερ.

Από πολύ μικρή ηλικία τον είχε πάρει υπό την προστασία του, καθώς ήταν τοπικός προπονητής ποδοσφαίρου στην περιοχή που μεγάλωσε.

🚨 HERE WE GO ! LEON BAILEY 🇯🇲 SIGNE À L’OLYMPIAKOS EN GRÈCE 🇬🇷 ! ❤️🤍



🗞️ @FabrizioRomano pic.twitter.com/VwsrWilIHt — Actu Foot (@ActuFoot_) September 2, 2026

Μετέπειτα, έγινε ο «μέντορας» του Λέον Μπέιλι, ο ατζέντης, αλλά και ο θετός γονιός του.

Τα πρώτα βήματα του τωρινού εξτρέμ έγιναν στους Phoenix All-Stars. Ωστόσο, άπαντες γνώριζαν πως για να πετύχει έπρεπε να φύγει από τη Τζαμάικα, για ένα καλύτερο μέλλον.

Και έτσι έγινε, μαζί με τον Κρεγκ Μπάτλερ και ακόμα δύο παιδιά, έκανε το «άλμα» στην Ευρώπη, μόλις στα 12 του.

Το πρώτο ταξίδι του Μπέιλι και το… Μεξικό

Η πρώτη του «στάση» ήταν η Σάλτσμπουργκ. Παρ’ όλα αυτά, η προσαρμογή του ήταν δύσκολη, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει το έντονο κρύο που έκανε στην Αυστρία.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δοκιμαστικά σε Αούστρια Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης, Ριντ, Μάτερσμπουργκ και την Γκρόντιγκ.

Μέχρι που έφτασε η σειρά της Ανίφ, μίας ακαδημία που δίνει παιδιά στη Σάλτσμπουργκ. Εκεί εντυπωσίασε τους πάντες με τις εμφανίσεις του, αλλά τελικά δεν παρέμεινε, αφού προτίμησε να πάει στη Γερμανία και την Ολλανδία, για ένα καλύτερο μέλλον.

Exclusive: Craig Butler talks to me about Leon Bailey.



His journey has been quite remarkable and this is the story so far…



🇯🇲 Kingston upbringing

⚽ Phoenix Academy

🌍 'Very tough' challenges

🦁 Ensuring #AVFC gets 'to the top'

💜 His 'love' for Villa

➕ Lots more… — John Townley (@johntownley11) March 21, 2022

Ανάμεσα στα ταξίδια του ήρθε η Γκενκ, που δοκίμασε τα τρία παιδιά, σε μερικές προπονήσεις.

Όμως, συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ο Γκρεγκ Μπάτλερ έπρεπε να ταξιδέψει στο Μεξικό, ώστε να έχουμε τα οριστικά έγγραφα, για την ένταξη του Λέον Μπέιλι στην ομάδα. Όμως, ξαφνικά χάθηκε από παντού και τους πάντες.

This is the story of Leon Bailey, raised in Jamaica's toughest neighbourhoods and who trekked across Europe in search of footballing fame.



🟣 One of 23 children adopted by Craig Butler

🟣 Could not read or write until he was 14

🟣 Nicknamed 'Chippy' because of the Chipmunks film — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 26, 2023

Έπειτα από -περίπου- τέσσερις μήνες επέστρεψε και «απάντησε» στα πάντα. Δέχτηκε επίθεση, μαχαιρώθηκε και τον απήγαγαν στον δρόμο του.

Σε όλο αυτό το διάστημα η αίτηση για άδεια παραμονής του Γκρεγκ Μπάτλερ απορρίφθηκε δύο φορές.

Η «λύτρωση» του Μπέιλι

Όλα πήγαν στραβά, αλλά η Τρεντσίν έδωσε τη λύση. Αποφάσισε να δώσει επαγγελματικό συμβόλαιο στον Λέον Μπέιλι και να «λυτρώσει» τους κόπους πολλών ετών.

Και το καλύτερο; Όταν έγινε 18 η Γκενκ «χτύπησε» ξανά και έγινε η ομάδα, που έδωσε το πρώτο «μπαμ» για τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ.

Σε μία καριέρα που δεν είχε ποτέ τον εύκολο δρόμο.