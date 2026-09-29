Ο Νταβίντ Φουστέρ είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, λίγους μήνες μετά από κάποια λόγια του στο Ole.gr που «εξηγούν» και το «γιατί»!

Ο Ολυμπιακός «γεμίζει» τις μπαταρίες του, μετά το πολύ απαιτητικό καλοκαίρι που είχε.

Η διακοπή βρίσκει τους Πειραιώτες σε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αγλουαθίλ.

Σε μία περίοδο που ο Βάσκος τεχνικός θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα του, σε όσα θέλει να βελτιώσει.

Παρ’ όλα αυτά, οι κινήσεις έχουν και συνέχεια, αφού όλα δείχνουν ότι ένας πρώην ερυθρόλευκος επιστρέφει. Ο Νταβίντ Φουστέρ είναι στην Ελλάδα και συζητάει με τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού, για να αναλάβει ένα πόστο στο κλαμπ.

Ο Ισπανός βετεράνος ποδοσφαιριστής είχε αγαπηθεί όσο ελάχιστοι στα μέρη μας, χάρη σε αυτά που έκανε στα έξι χρόνια παρουσίας του.

Το «κοντέρ» σταμάτησε να «γράφει» στα 169 ματς, στα 45 γκολ, αλλά και τους εννέα τίτλους (έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Ηρακλή Αντύπα στην εκπομπή «Muchachos» ο Αντόνιο Κορδόν είχε προσπαθήσει να τον φέρει ξανά στους Πειραιώτες το 2023, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα η «επανασύνδεση» μοιάζει να είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά.

«Κάποιοι σύλλογοι μένουν μαζί σου για πάντα»

Και αν πολλοί έχουν στο μυαλό τους τη σκέψη: «γιατί ο Νταβίντ Φουστέρ θέλει να επιστρέψει», έχει φροντίσει ο ίδιος να απαντήσει.

Στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr για το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο «εκλεκτός» για την Ισπανία, σε μία συνέντευξη που «άνοιξε» την καρδιά του.

Και σε ερώτηση, για το αν ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση επιστροφής, ο πρώην αρχηγός του τα «εξήγησε» όλα με μία ατάκα.

«Ναι, γιατί όχι; Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Φυσικά, το ποδόσφαιρο αλλάζει και ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον, αλλά θα ήμουν πάντα ανοιχτός να ακούσω τον σύλλογο αν υπήρχε ένα πρότζεκτ ή ένας ρόλος όπου θα μπορούσα να βοηθήσω. Αλλά πέρα από οποιονδήποτε ρόλο, η σύνδεσή μου με τον Ολυμπιακό θα παραμένει πάντα ισχυρή, επειδή κάποιοι σύλλογοι μένουν μαζί σου για πάντα», ήταν τα λόγια του.

Μόνο μερικές λέξεις που «δείχνουν» ακριβώς, γιατί και ο ίδιος ήθελε τόσο πολύ την επιστροφή του.