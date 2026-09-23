Ο Νταβίντ Ροντρίγκες είναι ο νέος προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού. Ένας άνθρωπος που «έζησε» τη μεγαλύτερη «ερυθρόλευκη» επιτυχία στο Youth League, αλλά από την… άλλη πλευρά!

Η Κ19 του Ολυμπιακού «γυρίζει» σελίδα. Ο Γιώργος Σίμος είπε «αντίο» και στη θέση πήγε ο Νταβίντ Ροντρίγκες.

Ακόμα ένας Ισπανός, μετά τους Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αλβάρο Ρούμπιο. που είναι στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών.

Σε ό,τι αφορά τον νέο Ίβηρα στις τάξεις των «ερυθρολεύκων» μιλάμε για έναν προπονητή αρκετά μικρής ηλικίας.

Μόλις στα 34 του έχει ασχοληθεί από πολύ μικρή ηλικία, με το αντικείμενό του. Όλα ξεκίνησαν το 2026, όταν και αναλάμβανε κυρίως ακαδημίες συλλόγων, σε ομάδες της πατρίδας του.

Η μοίρα τα έφερε έτσι που η μεγαλύτερή του «πρόκληση» ήρθε στο πλευρό του Ιγκνάσιο Αμπάτε στη Μίλαν!

Στα «φυτώρια» των «ροσονέρι» έγινε πολύ καλή δουλειά και στη μοναδική του σεζόν μπόρεσε να δηλώσει «παρών» στον τελικό του Youth League.

Ωστόσο, εκεί πέρα μπήκε ένα μεγάλο «στοπ». Ποιο ήταν το κλαμπ που είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι»;

Ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» το 2024 είχαν διανύσει μία εξαιρετική πορεία στο Champions League των νέων, με παίκτες όπως: ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Μπάμπης Κωστούλας, ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο Αντώνης Παπακανέλλος.

Πιτσιρικάδες, που δύο χρόνια αργότερα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και μέχρι την Premier League!

Στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού είχαν κάνει… κομματάκια τη Μίλαν και με νίκη με 3-0 κέρδισαν το πρώτο ευρωπαϊκό για έναν ελληνικό σύλλογο.

Τότε, που ο νυν τεχνικός της Κ19 δήλωσε «παρών», σε αυτή τη μεγάλη στιγμή, αλλά ήταν με την πλευρά των ηττημένων.