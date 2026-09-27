Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε ό,τι ήθελε με την Κ21 της Κροατίας και «κέρδισε» ένα ξεχωριστό «παράσημο» κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας (26/09, 3-1).

Τα πρωταθλήματα μπορεί να έχουν μπει στον «πάγο», αλλά όλες οι ομάδες της Stoiximan Super League κρατούν… σημειώσεις.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει με σταθμό τις εθνικές τους ομάδες, γι’ αυτό και μόνο απαρατήρητα δεν περνούν τα «πεπραγμένα» τους.

Για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες πολλά «χαμόγελα» έφερε η παρουσία του Αντριάνο Γιάγκουσιτς με την Κ21 της Κροατίας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας (26/09, 3-1), για τα προκριματικά του EURO U21.

Σε μία εμφάνιση-όνειρο, καθώς «κέρδισε» και ένα ξεχωριστό «παράσημο», με τα όσα έκανε!

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνου για τους αντιπάλους τους, καθώς έμοιαζε να είναι μία «ταχύτητα» μπροστά από όλους.

🚨🇭🇷 ADRIANO JAGUŠIĆ TAKES DOWN HUNGARY!



A stunning bicycle kick, a first-time volley and a brilliant strike from outside the box from the young Croatian star fire Croatia closer to EURO qualification! 💫 pic.twitter.com/yFOV516ISs — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 26, 2026

Τελείωσε την αναμέτρηση 30/35 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, 7/16 κερδισμένες μονομαχίες και μία πάσα-κλειδί. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός που «έκλεψε» την παράσταση ήταν το χατ-τρικ του!

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς πέτυχε όλα τα γκολ της ομάδας του, με το ένα να είναι καλύτερο από το άλλο! Ένα ανάποδο ψαλιδάκι, ένας «δυναμίτης» με το δεξί και ένα άριστο τελείωμα με το αριστερό ήταν αρκετά, ώστε να έχουμε τρία τέρματα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Σε ένα χατ-τρικ που έχει ξεχωριστή αξία, καθώς ήταν το πρώτο της καριέρας του, σε τέτοιο επίπεδο! Σε μία εμφάνιση που είναι αδύνατον να μην φέρνει «χαμόγελα» στον Παναθηναϊκό, αλλά και που δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή!