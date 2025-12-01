Επανάληψη επί… τέσσερα, για ένα καθόλου συνηθισμένο φαινόμενο, είχε η 12η «στροφή» της Stoiximan Super League.

Η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League είχε ορισμένα «χορταστικά» παιχνίδια, με αποκορύφωμα φυσικά, το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έφυγε νικήτρια από τη Λεωφόρο, χάρη στο χατ-τρικ που σημείωσε ο Λούκα Γιόβιτς.

Παράλληλα, μία μεγάλη νίκη πανηγύρισε και ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, φεύγοντας με το «διπλό», χάρη στο buzzer-beater του Γιώργου Γιακουμάκη (30/11, 2-3).

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από τα «πλούσια» σκορ, αυτά τα δύο παιχνίδια είχαν ακόμα κάτι κοινό. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αντίκρισαν κόκκινες κάρτες.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκει τα γκολ του Καμαρά της περασμένης σεζόν, χωρίς να κάνει μεταγραφή! (video) Τι και αν ο Μαντί Καμαρά τη φετινή σεζόν δεν σκοράρει με την ίδια συχνότητα; Ο ΠΑΟΚ βρίσκει τα γκολ του, χωρίς να κάνει μεταγραφή!

Εδώ, όμως, έρχεται και ένα «παράδοξο» στοιχείο, που σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Οι ομάδες κατάφεραν να βρουν γκολ, λίγα λεπτά μετά την αποβολή τους!

Ο Μεϊτέ αποβλήθηκε στο 77′, αλλά στο 90′ πήρε τη νίκη με το γκολ του Γιακουμάκη.

Ο Παναθηναϊκός είδε τον Τουμπά να αποβάλλεται στο 64′, αλλά στο 71′ μείωσε το σκορ με τον Τετέ, για να «ξαναμπεί» στο ματς.

Η ΑΕΚ, με τη σειρά της, «έχασε» τον Ραζβάν Μαρίν στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά βρήκε γκολ νίκης στις καθυστερήσεις, με το πέναλτι του Γιόβιτς.

Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το φαινόμενο είχε εμφανιστεί και στα ματς του Σαββάτου (29/11). Εκεί, η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο στο Κλ. Βικελίδης στο 46′, εξαιτίας της αποβολής του Γκαράτε, αλλά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, με το πέναλτι του Πασά. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να κρατήσει τον βαθμό, αφού ο Ντούντου είχε απάντηση, για να χαρίσει τη νίκη στον Άρη.

Ουσιαστικά, η μόνη εξαίρεση στον… κανόνα, ήταν το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό. Οι Σερραίοι δεν μπόρεσαν να βρουν γκολ, μετά την αποβολή του Λιάσου στο πρώτο ημίχρονο, ενώ κόκκινη είδε και η Κηφισιά, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.