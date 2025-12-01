Τι και αν ο Μαντί Καμαρά τη φετινή σεζόν δεν σκοράρει με την ίδια συχνότητα; Ο ΠΑΟΚ βρίσκει τα γκολ του, χωρίς να κάνει μεταγραφή!

O ΠΑΟΚ συνεχίζει το «κυνήγι» του Ολυμπιακού χωρίς «απώλειες» στη βαθμολογία.

Οι Θεσσαλονικείς «φλέρταραν» με την ήττα στη Βοιωτία, αλλά στο τέλος μπόρεσαν να φύγουν με ένα σπουδαίο «τρίποντο».

Ο Λεβαδειακός «πάλεψε» μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, αλλά την «πάτησε» και έφυγε με «άδεια» τα χέρια από τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η επιμονή του Τάισον ήταν το… μισό γκολ-νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (video) Μία ΜΑΤΣΑΡΑ με τον ΠΑΟΚ να φεύγει με το «τρίποντο» από τη Λιβαδειά! Μπορεί ο Γιώργος Γιακουμάκης να ήταν ο «λυτρωτής», αλλά -τουλάχιστον- το… μισό γκολ ανήκει στον Τάισον!

«Λυτρωτής» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν φυσικά ο Γιώργος Γιακουμάκης, που «υπέγραψε» την ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος μέσος «συνδέθηκε» δύο φορές με τα δίχτυα και ήδη δίνει στο κλαμπ του, «όσα» και ο Μαντί Καμαρά της περασμένη σεζόν.

Ο Οζντόεφ «ισοφάρισε» τον Καμαρά της κανονικής περιόδου απ’ τον Νοέμβρη

Πολλές ήταν οι φορές που ο χαφ από τη Γουινέα «έβγαλε» τα κάστανα από τη φωτιά για τον ΠΑΟΚ την περσινή αγωνιστική χρονιά.

Για αυτό και στο τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League είχε επτά τέρματα στο ενεργητικό του.

Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, αν σκεφτούμε πως δεν αναφερόμαστε σε έναν επιθετικό.

Ωστόσο, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ φαίνεται πως του έχει πάρει τη… σκυτάλη για τα καλά! Ο 33χρονος χαφ πραγματοποιεί μία «μαγική» εκκίνηση. Έτσι και αλλιώς, τα νούμερά του «μιλούν» από μόνα τους.

Όλη την περασμένη σεζόν είχε μόλις δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ φέτος μετράει ήδη επτά τέρματα στη Stoiximan Super League!

Δηλαδή, όσα είχε και ο Μαντί Καμαρά με τη λήξη της κανονικής διάρκειας! Με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει δύο συνεχόμενες σεζόν αρκετά γκολ από τα χαφ του και ο Ραζβάν Λουτσέσκου να χαμογελάει!