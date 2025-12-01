Ο Λούκα Γιόβιτς βγήκε μπροστά στο Αθηναϊκό ντέρμπι και πέτυχε κάτι, που δεν είχε πραγματοποιήσει κανείς προηγουμένως.

Εάν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ είχε έναν πρωταγωνιστεί, αυτός ήταν σίγουρα ο Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές και έβαλε την «υπογραφή» του στο Αθηναϊκό ντέρμπι. Αρχικά, άνοιξε το σκορ με «καρφωτή» κεφαλιά, ενώ έπειτα, με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι, έγραψε το τελικό 2-3 (30/11).

Ωστόσο, με το συγκεκριμένο χατ-τρικ, πέρα από μία σπουδαία νίκη για την «Ένωση», ο Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να γράψει ιστορία.

Για πρώτη φορά, μετά το 1983, ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ πέτυχε τρία τέρματα, σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο τελευταίος που το είχε καταφέρει ήταν ο Θωμάς Μαύρος. Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής των «κιτρινόμαυρων» είχε σκοράρει εις τριπλούν απέναντι στους «πράσινους», πίσω στο 1983, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει με 4-1, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, όμως, ο Σέρβος έφτασε και σε ένα ιδιαίτερο «ορόσημο». Μέχρι στιγμής, χατ-τρικ σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ είχαν σημειώσει οι Γιάννης Χολέβας, Αντώνης Αντωνιάδης, Μάικ Γαλάκος και Θωμάς Μαύρος.

Ο Λούκα Γιόβιτς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι πρωταθλήματος για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Οι Χολέβας (1961), Αντωνιάδης (1972), Γαλάκος (1981) και Μαύρος (1983) έχουν κάνει χατ τρικ, όλοι εντός έδρας. #slgr

Όλοι τους, ωστόσο, το είχαν πετύχει στην έδρα της ομάδας τους. Ο Λούκα Γιόβιτς είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, που επιτυγχάνει να το πραγματοποιήσει στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.

Έτσι, μαζί με το «στοπ» στο αρνητικό σερί της ΑΕΚ στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, έφτασε και σε μία πολύ ξεχωριστή «πρωτιά».