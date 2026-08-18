Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» σε πάρα πολλά μέτωπα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά σε θέσεις που «πονάει».
Μία από αυτές είναι και εκείνη του επιθετικού, καθώς εκτός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει σίγουρη παρουσία στους Πειραιώτες.
Τις τελευταίες ώρες η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει «τρέξει» την περίπτωση του Αρμάντο Γκονσάλες.
Ενός 23χρονου ποδοσφαιριστή που ανήκει στην Τσίβας, η αξία του είναι στα 15.000.000 ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην πατρίδα του.
Η ρήτρα του ήταν -περίπου- στα 15.000.000 δολάρια, όμως, όλα δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει τη «χρυσή τομή» για την απόκτησή του.
Γι’ αυτό και όλα δείχνουν το «μυρμήγκι» (το παρατσούκλι του Αρμάντο Γκονσάλες) ότι θα έρθει στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Έπειτα από μία σεζόν-όνειρο, καθώς πήρε από τα «χέρια» του Τσιτσαρίτο ένα τρομερό ρεκόρ!
Το ρεκόρ του Τσιτσαρίτο που ανήκει στο παρελθόν
Όταν ακούμε την ομάδα: Τσίβας, ένα από τα ονόματα που μας έρχονται στο μυαλό είναι αυτό του πρώην παίκτη των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης.
Και όχι άδικα, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, πριν έρθει στη «Γηραιά Ήπειρο».
Τα όσα έχει κάνει στην καριέρα του είναι περιττό να ειπωθούν, καθώς το «βιογραφικό» του «μιλά» από μόνο του.
Μέσα σε όλα είχε πετύχει και μία τρομερή επίδοση στην αγωνιστική χρονιά του Μεξικού για το 2010.
Τότε, ο Χαβιέρ Ερνάντες είχε σκοράρει συνολικά 21 τέρματα με τη φανέλα της Τσίβας! Έναν αριθμό που κανείς άλλος δεν έχει… δει, μέχρι που ήρθε ο Αρμάντο Γκονσάλες.
Ο 23χρονος επιθετικός, την περασμένη αγωνιστική σεζόν, είχε συνολικά 24 γκολ (Apertutra & Clausura) «σπάζοντας» το ρεκόρ του πρώην συμπαίκτη του!
Και όλα δείχνουν, ότι μετά από αυτήν την τρομερή επίδοση, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.