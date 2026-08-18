Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» σε πολλά μέτωπα και είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Αρμάντο Γκονσάλες. Έπειτα από μία σεζόν που θα του μείνει αξέχαστη!

Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» σε πάρα πολλά μέτωπα, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά σε θέσεις που «πονάει».

Μία από αυτές είναι και εκείνη του επιθετικού, καθώς εκτός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει σίγουρη παρουσία στους Πειραιώτες.

Δεν έπαιξε ο στόχος του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονσάλες: Τι είπε ο προπονητής του; (video) Ο Αρμάντο Γκονσάλες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό και ο προπονητής του, μετά το Σάντος Λαγκούνα – Τσίβας (17/08, 0-1), έριξε… φως στην υπόθεσή του.

Τις τελευταίες ώρες η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει «τρέξει» την περίπτωση του Αρμάντο Γκονσάλες.

Ενός 23χρονου ποδοσφαιριστή που ανήκει στην Τσίβας, η αξία του είναι στα 15.000.000 ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην πατρίδα του.

🚨🤯 BREAKING: ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZALEZ LEAVES CHIVAS AND IS A NEW OLYMPIACOS PLAYER ON A PERMANENT DEAL.



The 23-year-old Mexican striker has been signed for €10.5 MILLION, including bonuses, with Chivas retaining a 10% sell-on clause. 🇬🇷❤️✈️



Via @Nikos_Kotsis pic.twitter.com/JU2Hdq5hOV — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2026

Η ρήτρα του ήταν -περίπου- στα 15.000.000 δολάρια, όμως, όλα δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει τη «χρυσή τομή» για την απόκτησή του.

Γι’ αυτό και όλα δείχνουν το «μυρμήγκι» (το παρατσούκλι του Αρμάντο Γκονσάλες) ότι θα έρθει στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Έπειτα από μία σεζόν-όνειρο, καθώς πήρε από τα «χέρια» του Τσιτσαρίτο ένα τρομερό ρεκόρ!

❤️🇬🇷 THE FIRST MEXICAN PLAYER TO MOVE TO EUROPE AFTER THE 2026 FIFA WORLD CUP. 🏆



ARMANDO 'HORMIGA' GONZALEZ. 🐐 pic.twitter.com/iXUF3aDsSC — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2026

Το ρεκόρ του Τσιτσαρίτο που ανήκει στο παρελθόν

Όταν ακούμε την ομάδα: Τσίβας, ένα από τα ονόματα που μας έρχονται στο μυαλό είναι αυτό του πρώην παίκτη των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Και όχι άδικα, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, πριν έρθει στη «Γηραιά Ήπειρο».

Τα όσα έχει κάνει στην καριέρα του είναι περιττό να ειπωθούν, καθώς το «βιογραφικό» του «μιλά» από μόνο του.

¡¡LA HORMIGA A EUROPA!! 🚨🛫



Medios en Grecia reportan que el Olympiacos 🇬🇷 llegó a un ACUERDO con Chivas 🐐 para el traspaso de Armando González (23) 🇲🇽



El equipo europeo pagaría 9 MILLONES DE EUROS y el mexicano viajaría esta misma semana para cerrar su fichaje ✍️🇪🇺



📌… pic.twitter.com/qUuEzxYGjF — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) August 17, 2026

Μέσα σε όλα είχε πετύχει και μία τρομερή επίδοση στην αγωνιστική χρονιά του Μεξικού για το 2010.

Τότε, ο Χαβιέρ Ερνάντες είχε σκοράρει συνολικά 21 τέρματα με τη φανέλα της Τσίβας! Έναν αριθμό που κανείς άλλος δεν έχει… δει, μέχρι που ήρθε ο Αρμάντο Γκονσάλες.

¿LA HORMIGA A GRECIA? 🚨🇲🇽



Armando González (22) ha sido vinculado recientemente con la liga griega para dar su salto a Europa 🇬🇷✈️



📌 De concretarse, seguiría los pasos de mexicanos como Nery Castillo y Alan Pulido que vistieron los colores del Olympiacos



¿Logrará la Hormiga… pic.twitter.com/GH3vVZ4R3i — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) August 18, 2026

Ο 23χρονος επιθετικός, την περασμένη αγωνιστική σεζόν, είχε συνολικά 24 γκολ (Apertutra & Clausura) «σπάζοντας» το ρεκόρ του πρώην συμπαίκτη του!

Και όλα δείχνουν, ότι μετά από αυτήν την τρομερή επίδοση, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.