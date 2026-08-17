Ο Αρμάντο Γκονσάλες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό και ο προπονητής του, μετά το Σάντος Λαγκούνα – Τσίβας (17/08, 0-1), έριξε… φως στην υπόθεσή του.

Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό «παζάρι» και προσπαθεί να «κλείσει» τις υποθέσεις που θέλει.

Μία εξ αυτών είναι και ο Αρμάντο Γκονσάλες. Ο ποδοσφαιριστής της Τσίβας είναι «ζεστός», έπειτα από μία πολύ καλή σεζόν, καθώς είχε σκοράρει 24 φορές σε 38 αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που είναι -περίπου- στα 15.000.000 δολάρια.

Οι Πειραιώτες έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και θα ήθελαν να τον φέρουν στην Ελλάδα άμεσα, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Τις τελευταίες ώρες υπήρξε και μία πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι του συλλόγου του.

¡EXCESO DE CALIDAD! 😮‍💨🔥



Armando González sacó sus habilidades con el balón previo al partido. pic.twitter.com/u8TqiWJBTD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2026

Πιο συγκεκριμένα, στο Σάντος Λαγκούνα – Τσίβας (17/08, 0-1) δεν πάτησε καθόλου χορτάρι και αμέσως υπήρξαν «ερωτηματικά».

Μάλιστα, ο προπονητής του, μετά τη λήξη της αναμέτρησης προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

🚨🤯 BREAKING: Armando ‘Hormiga’ Gonzalez was left on the bench and did not play a single minute against Santos Laguna.



Everything points to the 23-year-old Mexican striker being on the move to EUROPE to become a new Olympiacos player. 🇬🇷⏳ pic.twitter.com/4Bj70PRDvz — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 17, 2026

Ο Γκαμπριέλ Μιλίτο μίλησε «ανοιχτά» και τόνισε πως δεν μπορεί να γνωρίζει, για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ανέφερε πως μπορεί να έρθει μία ομάδα που θα ικανοποιήσει τα «θέλω» του ποδοσφαιριστή του, ώστε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του να παίξει στην Ευρώπη.

Αναλυτικά, τι είπε ο προπονητής του Αρμάντο Γκονσάλες:

«Είμαι ενήμερος για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μείνει ή αν τελικά θα έρθει μια προσφορά που θα πείσει τον σύλλογο και θα φύγει, ή αν θα πείσει τον Αρμάντο να πραγματοποιήσει το όνειρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει στην Ευρώπη».