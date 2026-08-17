Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό «παζάρι» και προσπαθεί να «κλείσει» τις υποθέσεις που θέλει.
Μία εξ αυτών είναι και ο Αρμάντο Γκονσάλες. Ο ποδοσφαιριστής της Τσίβας είναι «ζεστός», έπειτα από μία πολύ καλή σεζόν, καθώς είχε σκοράρει 24 φορές σε 38 αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις!
Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που είναι -περίπου- στα 15.000.000 δολάρια.
Οι Πειραιώτες έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και θα ήθελαν να τον φέρουν στην Ελλάδα άμεσα, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.
Τις τελευταίες ώρες υπήρξε και μία πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι του συλλόγου του.
Πιο συγκεκριμένα, στο Σάντος Λαγκούνα – Τσίβας (17/08, 0-1) δεν πάτησε καθόλου χορτάρι και αμέσως υπήρξαν «ερωτηματικά».
Μάλιστα, ο προπονητής του, μετά τη λήξη της αναμέτρησης προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Ο Γκαμπριέλ Μιλίτο μίλησε «ανοιχτά» και τόνισε πως δεν μπορεί να γνωρίζει, για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, ανέφερε πως μπορεί να έρθει μία ομάδα που θα ικανοποιήσει τα «θέλω» του ποδοσφαιριστή του, ώστε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του να παίξει στην Ευρώπη.
Αναλυτικά, τι είπε ο προπονητής του Αρμάντο Γκονσάλες:
«Είμαι ενήμερος για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μείνει ή αν τελικά θα έρθει μια προσφορά που θα πείσει τον σύλλογο και θα φύγει, ή αν θα πείσει τον Αρμάντο να πραγματοποιήσει το όνειρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει στην Ευρώπη».