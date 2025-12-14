Ο Λούκα Γιόβιτς πάει με… φόρα στο Αγρίνιο και «κυνηγάει» δύο γκολ, για ένα ξεχωριστό «παράσημο» με τη φανέλα της ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Αγρίνιο, ξεκινώντας τον 2ο γύρο με μία απαιτητική «εξόρμηση». Η ομάδα που την περιμένει είναι ο Παναιτωλικός (14/12, 17:30), για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, όπου ο Λούκα Γιόβιτς θα ζήσει ξανά τη «μοναξιά» της κορυφής της επίθεσης, αφού άλλος διαθέσιμος σέντερ φορ δεν υπάρχει.

Ωστόσο, αυτό το γεγονός έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, καθώς «τρέχει» ένα πάρα πολύ καλό σερί και θέλει να το συνεχίσει.

Πώς θα το καταφέρει; Αρκεί να σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ, για να «κερδίσει» ένα έξτρα «παράσημο» με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Γιατί ο Γιόβιτς «ψάχνει» δύο γκολ στο Αγρίνιο

Ο Λούκα Γιόβιτς τις τελευταίες αγωνιστικές πετάει «φωτιές» στη Stoiximan Super League. Η αρχή έγινε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (30/11, 2-3), όπου με χατ-τρικ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Όμως, και στο ματς με τον Ατρόμητο (07/12, 4-1) βοήθησε πάρα πολύ, ώστε να πάρει το «τρίποντο» η ομάδα του. Κι αυτό, καθώς μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο «μετέτρεψε» το 1-0 σε… 3-0 και ουσιαστικά έδωσε ένα «game over».

Δύο ματς, συνολικά πέντε γκολ και τουλάχιστον δύο τέρματα ανά παιχνίδι! Καθόλου άσχημα, αλλά απέναντι στον Παναιτωλικό (14/12, 17:30) μπορεί να… τριτώσει το καλό.

Και αν τα καταφέρει θα πετύχει κάτι μοναδικό. Από τη σεζόν 2008-09, που είναι και η «αφετηρία» της OPTA κανείς ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει 2+ σε γκολ σε τρία σερί ματς για το πρωτάθλημα!

Κι όμως, όσοι προσπάθησαν είχαν την ίδια κατάληξη. Ωστόσο, ο Λούκα Γιόβιτς έχει μπροστά του μία «χρυσή» ευκαιρία. Θα τα καταφέρει; Θα το μάθουμε σε λίγες ώρες.