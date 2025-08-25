O Zίνι από την ημέρα που σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Stoiximan Super League έχει πάρει «φωτιά», με τους αριθμούς να «μιλούν» από μόνοι τους!

Η πρώτη «δοκιμασία» του Μάρκο Νίκολιτς στη Stoiximan Super League ήταν επιτυχημένη. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού (24/08) και πλέον ρίχνει όλο της το… βάρος στην Άντερλεχτ (28/08, 21:00).

Ένας από τους πρωταγωνιστές της «Ένωσης» στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν ο Ζίνι.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός κέρδισε πέναλτι, σκόραρε το πρώτο του γκολ, με τη φανέλα της ομάδας του, αλλά και την… άγχωσε. Στο 36ο λεπτό αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και η συμμετοχή του στα Play Offs του Conference League είναι αμφίβολη.

Το σερί του Μάνταλου στην Ελλάδα & η «προειδοποίηση» του Ζίνι, που έγινε… ανησυχία για την ΑΕΚ (video) Η ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε «αέρα» δύο τερμάτων απέναντι στον Πανσερραϊκό, με τον Ζίνι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ωστόσο, λίγο μετά το «παρθενικό» του γκολ με την «Ένωση» αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Παρ’ όλα αυτά, στο χρονικό διάστημα που έπαιξε μπόρεσε να επιβεβαιώσει πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άλλωστε, από την ημέρα που σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Stoiximan Super League, δεν έχει σταματήσει να βρίσκει δίχτυα!

Ο «καυτός» Ζίνι των τελευταίων 10 μηνών

Το ημερολόγιο έγραφε 3 Νοεμβρίου του 2024, όταν ο Ζίνι πετύχαινε το πρώτο του τέρμα σε επίπεδο πρωταθλήματος. Αυτό έγινε σε ένα ματς, όπου ο Λεβαδειακός έχασε από τον Άρη (3-1), αλλά αποτέλεσε η… αφετηρία του Αφρικανού ποδοσφαιριστή.

Από τότε ακολούθησε ένα «τρελό» 7μηνο, όπου ο νεαρός επιθετικός πετούσε «φωτιές»! Σκόραρε το ένα γκολ, μετά το άλλο και τελείωσε τη σεζόν, φτάνοντας τον «μαγικό» αριθμό 14.

Η νέα σεζόν, τον βρήκε με μία νέα «πρόκληση», καθώς η ΑΕΚ, μετά τον δανεισμό του, τον «επιβράβευσε» και του έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στα πρώτα ματς της.

Μπορεί στην Ευρώπη, να μην είδε το όνομά του στον φωτεινό πίνακα των σκόρερ, αλλά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τα κατάφερε.

Επομένως, από τον Νοέμβριο του 2024, μέχρι και σήμερα μετράει 15 γκολ! Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, δεν έχει έναν τόσο μεγάλο αριθμό στο πρωτάθλημα.

Ο μοναδικός που τον «κοντράρει» είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που στο ίδιο διάστημα έχει 14 τέρματα στη Stoiximan Super League!