Η ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε «αέρα» δύο τερμάτων απέναντι στον Πανσερραϊκό, με τον Ζίνι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ωστόσο, λίγο μετά το «παρθενικό» του γκολ με την «Ένωση» αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Η ΑΕΚ πριν καλά-καλά «κλείσει» το πρώτο ημίχρονο κατάφερε να πάρει «αέρα» δύο τερμάτων.

Αυτό έγινε χάρις τη «λάμψη» του Ζίνι. Ο Ανγκολέζος επιθετικός στο 23ο λεπτό κέρδισε πέναλτι. Ο Πέτρος Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Αυτό ήταν και το 11ο συνεχόμενο πέναλτι που ευστοχεί ο Έλληνας χαφ σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία φορά, που δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά, για αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, ήταν στις 19 Δεκεμβρίου του 2016 σε ένα ματς απέναντι με τον ΠΑΣ Γιάννινα, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Λίγες στιγμές αργότερα ήρθε και το «παρθενικό» γκολ του Ζίνι με τη φανέλα της ΑΕΚ! Ο νεαρός επιθετικός, πριν την αναμέτρηση με την Άντερλχετ (21/08, 1-1), είχε δηλώσει στην COSMOTE TV πως: «το πρώτο του γκολ ήταν πολύ κοντά».

Αναλυτικά, τι είχε δηλώσει ο Ζίνι:

«Είναι αλήθεια ότι ο προπονητής δείχνει σε όλους μας την εμπιστοσύνη του. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε όλοι.

Σε προσωπικό επίπεδο, δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να τα καταφέρω και, ναι, πιστεύω ότι το γκολ είναι… κοντά. Θα φτάσει σύντομα!».

Και λίγα 24ωρα αργότερα κατάφερε να σκοράρει από κοντινή απόσταση, με ένα εύκολο πλασέ!

Ωστόσο, στο 36’ έβαλε έναν νέο «πονοκέφαλο» στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ζίνι ζήτησε τη φροντίδα από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του. Τα… μαντάτα δεν ήταν ευχάριστα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση, με τον ίδιο να είναι απογοητευμένος.

Πλέον, μένει να φανεί αν ο τραυματισμός του θα του στερήσει τη συμμετοχή του από το ματς με την Άντερλεχτ (28/09, 21:00).