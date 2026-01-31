Ο Άρης «απέδρασε» από την έδρα του Παναιτωλικού (31/01, 0-1) και ο Μανόλο Χιμένεθ συνέχισε το δικό του «απόλυτο» απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου!

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League! Οι Θεσσαλονικείς «απέδρασαν» από την έδρα του Παναιτωλικού (31/01, 0-1), χάρη στο γκολ του Φαμπιάνο.

Πρώτη για τη νέα χρονιά και πρώτο «διπλό», μετά το «τρίποντο» απέναντι στον Asteras AKTOR (20/12, 0-1).

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ «πέταξε» πάρα πολλές ευκαιρίες, δημιούργησε καλές στιγμές. Ωστόσο, τελικά η λύση δόθηκε στα τελευταία λεπτά, από έναν κεντρικό αμυντικό!

Και με αυτόν τον τρόπο, ο τεχνικός των «κίτρινων» μπόρεσε να συνεχίσει το δικό του «απόλυτο» απέναντι στον Παναιτωλικό.

Το «απόλυτο» του Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ένας προπονητής, που έχει φάει με το… κουτάλι τα ελληνικά γήπεδα. Κυρίως στην ΑΕΚ, αλλά τον τελευταίο καιρό και στον πάγκο του Άρη.

Η ομάδα του Αγρινίου είναι μία από τις ομάδες, που έχει αντιμετωπίσει και πάρα πολλές φορές. Για την ακρίβεια, παραλίγο να είμαστε σε διψήφιο αριθμό, μιας και έχει εννέα ματς.

Τι είναι αυτό που «ξεχωρίζει»; Το ρεκόρ! Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή πολύ απλά, μιλάμε για μία ομάδα, που δεν έχει ηττηθεί ποτέ!

O Άρης «έσπασε» την «κατάρα» της νέας χρονιάς, μετά το 2020! (video) Ο Άρης μπήκε με το… δεξί στη νέα χρονιά. Σε ένα γεγονός, που τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια δεν μας είχε «συνηθίσει»!

Κι όμως, όποτε και να την έχει συναντήσει, ουδέποτε δεν «γεύτηκε» την ήττα, ούτε καν την ισοπαλία.

Μάλιστα, μιλάμε για το κλαμπ, που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές χωρίς να έχει «πετάξει» ούτε έναν βαθμό!

Η ιστορία για ακόμα μία φορά σε… επανάληψη. Ο Μανόλο Χιμένεθ απέναντι στον Παναιτωλικό, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το αποτέλεσμα; Το ίδιο όπως και κάθε φορά!

Δείτε ΕΔΩ τις ομάδες, που δεν έχουν κερδίσει ποτέ τον Μανόλο Χιμένεθ.