Ο Άρης μπήκε με το… δεξί στη νέα χρονιά. Σε ένα γεγονός, που τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια δεν μας είχε «συνηθίσει»!

Η πρώτη ομάδα που «πέρασε» από την ψυχοφθόρα διαδικασία των Play Offs στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson «κλείδωσε». Ο Άρης μπόρεσε να «προσπεράσει» το εμπόδιο του Παναιτωλικού (06/01, 2-0) και πλέον στα προημιτελικά θα βρει απέναντί του τον Παναθηναϊκό.

Αυτή ήταν και η πρώτη «αποστολή» των «κίτρινων» για τη νέα χρονιά, μπαίνοντας με το… δεξί στο 2026!

Σε μία συνθήκη, που δεν είναι και πολύ συχνή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 2020!

Η «κατάρα» της νέας χρονιάς για τον Άρη

Τα τελευταία χρόνια, ο Άρης είναι «μουδιασμένος» στα νέα έτη. Την περασμένη σεζόν, ήταν ο ΟΦΗ που είχε καταφέρει να τον κερδίσει με 2-0 στο Κλ. Βικελίδης στο πρώτο ματς για το 2025!

Στις 3 Γενάρη του 2024, η -τότε- ομάδα του Άκη Μάντζιου είχε ζήσει το απόλυτο «σοκ». Κι αυτό, γιατί είχε ταξιδέψει στην Τρίπολη για το ματς με τον Asteras AKTOR και στο 14’ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0! Ωστόσο, στο τέλος ηττήθηκε με 3-2, μετά από μία επική ανατροπή!

Πάμε στο 2023, όταν το πρώτο ματς της χρονιάς ήταν ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον ΠΑΟΚ!

Και πάλι ο Άρης έφυγε με… σκυμμένο το κεφάλι, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε με 1-0, χάρη σε γκολ του Ίνγκι Ίνγκασον.

Μία χρονιά πιο πίσω, ήταν ο Παναθηναϊκός η ομάδα που κέρδισε τους «κίτρινους» στο πρώτο ματς της χρονιάς για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το 2021, οι Θεσσαλονικείς είχαν θεωρητικά ένα εύκολο έργο, καθώς αντιμετώπιζαν τη Λαμία, που δεν είχε ούτε μία νίκη μέχρι τις 4 Γενάρη στο πρωτάθλημα!

Ωστόσο, με δύο γκολ του Μπατσάνα Αραμπουλί «έσπασε» το ρόδι και ήταν η «αφετηρία» του Άρη σε αυτήν την… παράδοση.

Τελευταία φορά, που είχαμε νίκη για τους «κίτρινους» στο πρώτο ματς της χρονιάς είναι στο 2020. Τότε, είχαν κερδίσει με 4-2 στο Κλ. Βικελίδης τον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς για τη 17η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος!

Από τότε, μέχρι και μέχρι πρότινος, ποτέ ξανά δεν είχε «χαμογελάσει» στο πρώτο ματς της χρονιάς ο Άρης.

Τα πρώτα ματς της χρονιάς για τον Άρη από το 2021 και μετέπειτα:

(04/01/2021) Λαμία – Άρης 2-0

(05/01/2022) Παναθηναϊκός – Άρης 2-0

(04/01/2023) ΠΑΟΚ – Άρης 1-0

(03/01/2024) Asteras AKTOR – Άρης 3-2

(05/01/2025) Άρης – ΟΦΗ 0-2