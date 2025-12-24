Ο Παύλος Παντελίδης αναμένεται να μας απασχολήσει αρκετά, με τον Παναθηναϊκό να βλέπει στο «πρόσωπό» του κάτι που του λείπει πάρα πολύ!

O Ανδρέας Τεττέη «μετακομίζει» από τώρα στον Παναθηναϊκό, μετά το πολύ καλό ξεκίνημά του στη σεζόν με την Κηφισιά. Ωστόσο, «ανοιχτό» είναι το ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, που θα ακολουθήσει το ίδιο «δρομολόγιο».

Ο Παύλος Παντελίδης έχει κάνει μία φανταστική εκκίνηση στη Stoiximan Super League. Το αρχικό πλάνο ήταν να πάει στους «πράσινους» από το επερχόμενο καλοκαίρι.

Όμως, τον τελευταίο καιρό υπάρχουν έντονες σκέψεις, ώστε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να φορέσει το «τριφύλλι» από τον Γενάρη. Γιατί γίνεται αυτό;

Επειδή, έχει δείξει πως μπορεί να δώσει «κάτι» που από τις φετινές επιδόσεις των εξτρέμ του Παναθηναϊκού λείπει πάρα πολύ.

Ο Τεττέη έστειλε «μήνυμα» στον Παναθηναϊκό, για το δίδυμο με Παντελίδη! Τεττέη και Παντελίδης συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά, με τον 24χρονο σέντερ φορ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στην κάμερα!

Τι μπορεί να φέρει ο Παντελίδης στον Παναθηναϊκό

Το όνομα του Παύλου Παντελίδη είναι ανάμεσα στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ της Stoiximan Super League!

Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς μετράει επτά γκολ και «μοιράζεται» την τρίτη θέση, με τους Λούκα Γιόβιτς, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Μεχντί Ταρέμι!

Μία πάρα πολύ καλή επίδοση, μετά από 15 αγωνιστικές, για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει στα «φτερά» της επίθεσης.

Μάλιστα, τα τέσσερα τέρματά του έχουν έρθει σε ομάδες που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς έχει δύο απέναντι στον Ολυμπιακό και ένα κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Τι λείπει από τους πλάγιους επιθετικούς που έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ; Το εύκολο γκολ.

Αν δούμε όλους τους παίκτες που παίζουν στα «φτερά» θα βρούμε μονάχα πέντε τέρματα, καθώς οι Τετέ και Φίλιπ Τζούρισιτς έχουν από δύο και ένα ο Ανάς Ζαρουρί στο πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, ο Έλληνας εξτρέμ είναι ένας παίκτης που κινείται κυρίως στις… πλάτες της αντίπαλης άμυνας. Ένα στοιχείο, που το έχουν «χάσει» πάρα πολύ οι «πράσινοι», με την απουσία του Φακούντο Πελίστρι.

Επομένως, μία ενδεχόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού, για να αποκτήσει από τώρα τον Παύλο Παντελίδη θα έχει και ένα σκεπτικό από πίσω της, καθώς μπορεί να βρει λύσεις στο «πρόβλημά» του «εκ των έσω».