Ένα και μοναδικό σενάριο μπορεί να «κλειδώσει» την τελική βαθμολογία της Stoiximan Super League και στα Play Offs, αφού ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μονομαχούν» για τη δεύτερη θέση.

Ο πρωταθλητής «κλείδωσε». Όμως, τα Play Offs της Stoiximan Super League συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς.

Η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο, αλλά δύο θέσεις ακόμα «παίζονται». Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 62 βαθμούς και με δύο αγωνιστικές να απομένουν η δεύτερη και η τρίτη θέση είναι στον «αέρα».

Ωστόσο, υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο που μπορεί να «κλειδώσει» τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας από την προτελευταία αγωνιστική των Play Offs.

Αρχικά, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ (13/05, 19:30) στην Τούμπα, ώστε να φτάσει τους 65 βαθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να ρίχνει «ματιές» και στο Γ. Καραϊσκάκης. Για την ακρίβεια, θα θέλει ο Ολυμπιακός να ηττηθεί στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/05, 19:30).

Με αυτόν τον τρόπο οι Θεσσαλονικείς θα μπορέσουν να «κλειδώσουν» τη συμμετοχή τους στα προκριματικά του Champions League!

Ο λόγος; Είναι πάρα πολύ απλός. Ο ΠΑΟΚ έχει τις ισοβαθμίες με τον Ολυμπιακό. Επομένως, αν οι δύο ομάδες «μπουν» με διαφορά τριών βαθμών υπέρ του «Δικεφάλου του Βορρά» στην τελευταία αγωνιστική δεν υπάρχουν περιθώρια για ανατροπή.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγα 24ωρα, ώστε να μάθουμε πού θα ξεκινήσει η κάθε ομάδα το ευρωπαϊκό της ταξίδι την επόμενη σεζόν.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας, για την επόμενη σεζόν: