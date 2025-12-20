Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν πολύ συγκινημένος στο τελευταίο του «αντίο» με την Κηφισιά, «λυγίζοντας» και σε ζωντανή σύνδεση.

Η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει έναν πολύτιμο βαθμό στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (20/12, 1-1) για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που ήταν το τελευταίο για τον Ανδρέα Τεττέη στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, καθώς έχει «κλείσει» η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το «διπλό» κέρδος του Παναθηναϊκού με Τεττέη-Παντελίδη Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει στην απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά. Το «ορατό» πλεονέκτημα και η σημαντική βοήθεια.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν στον αγωνιστικό χώρο για 77 λεπτά και είχε μια αξιόλογη παρουσία. Λίγο πριν το 80ο λεπτό, ο Σεμπαστιάν Λέτο επέλεξε να τον αντικαταστήσει με τον Απόστολο Χριστόπουλο.

Μόλις ο Ανδρέας Τεττέη συνειδητοποίησε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές με την Κηφισιά, ένιωσε έντονη συγκίνηση τη στιγμή της αποχώρησής του από το παιχνίδι.

Αγκάλιασε θερμά τον προπονητή του και, με δακρυσμένα μάτια, χαιρετούσε τα μέλη της Κηφισιάς στον πάγκο.

Το «αντίο» του Τεττέη: «Λύγισε» μετά την αλλαγή του στο Ολυμπιακός – Κηφισιά (video) Ο Ανδρέας Τεττέη αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τα χρώματα της Κηφισιάς και «λύγισε» κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, αλλά και on camera, μετά το ματς με τον Ολυμπιακό (20/02, 1-1).

Στο τέλος του αγώνα αποχαιρέτησε και τους υποστηρικτές του κλαμπ. Πήγε κοντά σε αυτούς που παρακολούθησαν τον αγώνα στο Γ. Καραϊσκάκης και είπε το τελευταίο του «αντίο».

Λίγο αργότερα, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV. Όμως η συγκίνησή του υπερίσχυσε καθώς μιλούσε για την Κηφισιά, αφήνοντας «ανοιχτή την πόρτα» για μια πιθανή επιστροφή.

Μάλιστα, 24χρονος επιθετικός ήταν τόσο συγκινημένος που δυσκολεύτηκε να εκφραστεί στο τελευταίο του «αντίο» και αποχώρησε πριν ολοκληρώσει τα όσα ήθελε να πει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Είναι η σειρά μου να προχωρήσω κι εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά. Μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψω.

Δεν σκεφτόμουν να τους βρω αντίπαλος ή κάτι. Σκεφτόμουν αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις τελευταίες στιγμές…».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη: