Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο παιχνίδι που ήρθε η μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού.
Μάλιστα, με μία ανάρτησή του στο X, θέλησε να αποθεώσει με τον δικό του τρόπο τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, που ήταν ο «ήρωας» της βραδιάς. δημοσιεύοντας ένα emoji με έναν… δράκο.
Στη συνέχεια, ο Τζούριτσιτς ανέβασε μια φωτογραφία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, αναφέροντας «Μια φορά και έναν καιρό στη Serie A», η οποία θυμίζει τη θητεία του στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Φυσικά, μόνο τυχαία δεν είναι αυτή η ανάρτηση. Όπως αναφέρεται, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, αφού έλαβε θετική απάντηση από τον πρώην παίκτη της Μίλαν.
Έτσι, με αυτήν την κίνηση ο Τζούρισιτς δείχνει πως πράγματι, η συγκεκριμένη μεταγραφή, μοιάζει να έχει «κλειδώσει»!