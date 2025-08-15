Πώς ο Φίλιπ Τζούρισιτς έδειξε με μία… κίνηση, τη μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό!

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο παιχνίδι που ήρθε η μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού.

Μάλιστα, με μία ανάρτησή του στο X, θέλησε να αποθεώσει με τον δικό του τρόπο τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, που ήταν ο «ήρωας» της βραδιάς. δημοσιεύοντας ένα emoji με έναν… δράκο.

Στη συνέχεια, ο Τζούριτσιτς ανέβασε μια φωτογραφία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, αναφέροντας «Μια φορά και έναν καιρό στη Serie A», η οποία θυμίζει τη θητεία του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Φυσικά, μόνο τυχαία δεν είναι αυτή η ανάρτηση. Όπως αναφέρεται, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, αφού έλαβε θετική απάντηση από τον πρώην παίκτη της Μίλαν.

Έτσι, με αυτήν την κίνηση ο Τζούρισιτς δείχνει πως πράγματι, η συγκεκριμένη μεταγραφή, μοιάζει να έχει «κλειδώσει»!

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάρτηση του Τζούρισιτς: