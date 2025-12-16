Ο Φέντορ Τσάλοφ έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, μετά τα λεγόμενα ενός ανθρώπου, που όπως τόνισε δεν είναι ο εκπρόσωπός του!

Ο Φέντορ Τσάλοφ ήταν προφανώς δυσαρεστημένος και εκνευρισμένος, καθώς έκανε δηλώσεις σε ένα Μέσο της Ρωσίας, για να διευκρινίσει τη θέση του σχετικά με όσα είπε ο Βάργκα, ο οποίος εμφανίστηκε σαν να είναι ο μάνατζέρ του.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Βάργκα δήλωσε ότι ο Τσάλοφ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος επιθετικός θα αποχωρήσει από την ομάδα στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Ρώσος επιθετικός, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν τον εκπροσωπεί!

«Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά εκ μέρους μου. Όσα ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν με εκφράζουν σε καμία περίπτωση. Έχω ήδη ενημερώσει τη διοίκηση και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενώ για τον Λουτσέσκου ο Τσάλοφ τόνισε: «Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τις υποθέσεις μου χειρίζεται αποκλειστικά η Base Soccer Agency».