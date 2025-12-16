Ο ατζέντης του Φέντορ Τσάλοφ πέταξε «καρφιά» για τη διαχείριση του πελάτη του από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, εκφράζοντας την ελπίδα να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.

Πριν από περίπου 1.5 χρόνο ο ΠΑΟΚ έβγαλε από τα ταμεία του 3.000.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Φέντορ Τσάλοφ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ωστόσο, ο Ρώσος επιθετικός έχει πάρει αρκετές ευκαιρίες και -μέχρι στιγμής- μετράει 61 εμφανίσεις με οκτώ γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δηλώσεις-καρφιά στο «Sovsport» από τον ατζέντη του 27χρονου επιθετικού προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Σάντορ Βάργκα τόνισε πως η εικόνα του πελάτη του έχει να κάνει με τη διαχείρισή του από τον Ρουμάνο τεχνικό.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρξει αποχώρηση του Φέντορ Τσάλοφ από τον χειμώνα.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό υπάρχουν τρεις «δρόμοι». Είτε ο ΠΑΟΚ να πουλήσει ή να δανείσει τον ποδοσφαιριστή του ή να υπάρξει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αυτή τη στιγμή, ο Φέντορ Τσάλοφ είναι «δεμένος» για τα επόμενα 2.5 χρόνια. Δηλαδή, έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Sovsport» και οι δηλώσεις του ατζέντη του Φέντορ Τσάλοφ:

«Ο ποδοσφαιρικός ατζέντης Σάντορ Βάργκα, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του επιθετικού Φέντορ Τσάλοφ, σχολίασε την κατάσταση γύρω από τον ποδοσφαιριστή και δεν απέκλεισε την αποχώρησή του από τον ελληνικό ΠΑΟΚ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

‘Δεν αισθάνεται άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα’, δήλωσε ο Βάργκα σε αποκλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Sovsport Αρτέμ Μελνιτσένκο.

Νωρίτερα, από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ είχε γίνει γνωστό ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχθεί προτάσεις για την αγορά του Τσάλοφ. Στη φετινή σεζόν της ελληνικής Super League, ο Ρώσος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε εννέα αγώνες και έχει σημειώσει ένα γκολ».