Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ φαίνεται πως πλησιάζει στον ΠΑΟΚ. Το «ατού», που μοιάζει πως έκανε τη διαφορά.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ φαίνεται πως πλησιάζει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρισκόταν σε αναζήτηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, κάτι που πιθανότατα έγινε πιο έντονο, μετά και τις δηλώσεις του ατζέντη του Φιόντορ Τσάλοφ.

H διάρκεια του συμβολαίου του Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ & τα «καρφιά» του ατζέντη του για τον Λουτσέσκου Ο ατζέντης του Φέντορ Τσάλοφ πέταξε «καρφιά» για τη διαχείριση του πελάτη του από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, εκφράζοντας την ελπίδα να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.

Ο Σουηδός επιθετικός μπορεί να ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, όμως το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» ολοκληρώνεται στο φινάλε του Δεκεμβρίου. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου είναι ελεύθερος να συζητήσει με όποια ομάδα επιθυμεί.

Πώς, όμως, ο Γερεμέγεφ «κέρδισε» την εμπιστοσύνη τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Ραζβάν Λουτσέσκου; Η απάντηση, μάλλον, εντοπίζεται στην παρουσία του Τσάλοφ με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο Ρώσος φορ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2024. Εδώ και 1,5 χρόνο μετράει 61 εμφανίσεις με οκτώ γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ποτέ δεν φάνηκε να «κολλά» με τα «θέλω» του Ρουμάνου τεχνικού.

Με την απόκτηση του Γερεμέγεφ, ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα ένα μεγάλο «ατού». Προσθέτει στη φαρέτρα του έναν παίκτη, που γνωρίζει πολύ καλά την Stoiximan Super League.

Ο Σουηδός αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας ένα εξάμηνο πέρασμα ως δανεικός από τον Λεβαδειακό.

Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφεύγει σίγουρα το ρίσκο της προσαρμογής στη χώρα, όπως έκανε και το περασμένο καλοκαίρι, προσθέτοντας στο ρόστερ τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Πέραν της γνώσης της ελληνική πραγματικότητας, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στους αριθμούς. Ο Γερεμέγεφ λογιζόταν ως αναπληρωματικός στους «πράσινους», ωστόσο είχε αποδείξει πως έχει «επαφή» με τα αντίπαλα δίχτυα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, κατά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, χρειαζόταν 120 αγωνιστικά λεπτά, προκειμένου να πετύχει κάποιο τέρμα. Από την άλλη πλευρά, ο Τσάλοφ σκόραρε ανά 314 αγωνιστικά λεπτά!