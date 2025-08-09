Ο Ολυμπιακός πήρε άλλη μία νίκη επί ολλανδικού εδάφους, αυτήν τη φορά, απέναντι στην Αλ Τααβούν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους να είναι χαρούμενος μετά από το 2-1 (08/08) υπέρ του συνόλου του.

Η βασικότερη αρχή του τρόπου παιχνιδιού που αγαπά, το πρέσινγκ, λειτούργησε άψογα, ενώ για ένα ακόμα ματς, είδε τον νεαρό εξτρέμ, Σταύρο Πνευμονίδη, να σκοράρει και να ξεχωρίζει, γενικότερα.

Υπέροχο γκολ ο Πνευμονίδης με «γυριστό» στο Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν (video)

Πνευμονίδης Ολυμπιακός

Ο Σταύρος Πνευμονίδης «κέρδισε» ξανά τις εντυπώσεις, σκοράροντας με υπέροχο τρόπο στη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν.

ole.gr

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν χαρούμενος αλλά και προβληματισμένος, από το ίδιο κομμάτι του ματς.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός-Αλ Τααβούν στην κάμερα του MEGA:

«Είδαμε πολύ καλά πράγματα, όπως η πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τελειώσαμε όμως όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι – εφτά γκολ. Από την άλλη κάναμε λάθος στην άμυνα στο γκολ που δεχθήκαμε και μείωσαν το σκορ».