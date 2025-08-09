Τι ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το Ολυμπιακός-Αλ Τααβούν (08/08, 2-1). Ποιο κομμάτι, αλλά και τον προβλημάτισε, ταυτόχρονα.

Ο Ολυμπιακός πήρε άλλη μία νίκη επί ολλανδικού εδάφους, αυτήν τη φορά, απέναντι στην Αλ Τααβούν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους να είναι χαρούμενος μετά από το 2-1 (08/08) υπέρ του συνόλου του.

Η βασικότερη αρχή του τρόπου παιχνιδιού που αγαπά, το πρέσινγκ, λειτούργησε άψογα, ενώ για ένα ακόμα ματς, είδε τον νεαρό εξτρέμ, Σταύρο Πνευμονίδη, να σκοράρει και να ξεχωρίζει, γενικότερα.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν χαρούμενος αλλά και προβληματισμένος, από το ίδιο κομμάτι του ματς.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός-Αλ Τααβούν στην κάμερα του MEGA:

«Είδαμε πολύ καλά πράγματα, όπως η πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τελειώσαμε όμως όλες τις φάσεις, θα μπορούσαμε να βάλουμε έξι – εφτά γκολ. Από την άλλη κάναμε λάθος στην άμυνα στο γκολ που δεχθήκαμε και μείωσαν το σκορ».