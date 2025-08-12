Χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχει «ξεχωρίσει» στην προετοιμασία του Ολυμπιακού είναι ο Σταύρος Πνευμονίδης.  

Ο 19χρονος εξτρέμ έχει κάνει φανταστικά πράγματα, καθώς συχνά-πυκνά, είτε σκοράρει, είτε μοιράζει ασίστ. Κι όλα δείχνουν, πως θα είναι στο ρόστερ των Πειραιωτών εν όψει της νέας σεζόν.

Η κίνηση του Πνευμονίδη που «θύμισε» Ποντένσε και «τρέλανε» τους φίλους του Ολυμπιακού στο Twitter! (video)

Σταύρος Πνευμονίδης Ντανιέλ Ποντένσε

Μία κίνηση του Σταύρου Πνευμονίδη στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού «θύμισε» τον Ντανιέλ Ποντένσε και «τρέλανε» τους φίλους των «ερυθρολεύκων»!

ole.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής, όπως έκανε και πέρυσι με τους Μπάμπη Κωστούλα και Χρήστο Μουζακίτη.  

Πριν από λίγες μέρες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός γιόρτασε, μαζί με όλη την ομάδα των «ερυθρολεύκων» τα γενέθλιά του.  

Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου «έσβησε» το 19ο κεράκι στην τούρτα του, με τους συμπαίκτες του να του εύχονται: «χρόνια πολλά».  

Τα «γκάζια» του Μεντιλίμπαρ μαρτυρούν πόσο πιστεύει το πρότζεκτ «Σταύρος Πνευμονίδης»

Σταύρος Πνευμονίδης Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Σταύρος Πνευμονίδης ήταν το πρόσωπο της ημέρας, μετά το Μπρέντα-Ολυμπιακός, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον άφησε να επαναπαυτεί.

ole.gr

Ο Σταύρος Πνευμονίδης σηκώθηκε ενώπιον όλων και έβγαλε έναν… καθώς θέλησε να πει ένα «ευχαριστώ». Mάλιστα, όταν τελείωσε με τα όσα είχε να πει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι τον τάισε, λίγο από το γλυκό, για τον εορτασμό των γενεθλίων του.  

Όλα αυτά, τα «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός του Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με όλους στα social media, αυτές τις στιγμές.  

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Κριστιάν Καρεμπέ: 