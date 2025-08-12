Ο Σταύρος Πνευμονίδης «φρόντισε» να γίνει «πρωταγωνιστής», σε μία υπέροχη ανάρτηση του Κριστιάν Καρεμπέ.

Χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχει «ξεχωρίσει» στην προετοιμασία του Ολυμπιακού είναι ο Σταύρος Πνευμονίδης.

Ο 19χρονος εξτρέμ έχει κάνει φανταστικά πράγματα, καθώς συχνά-πυκνά, είτε σκοράρει, είτε μοιράζει ασίστ. Κι όλα δείχνουν, πως θα είναι στο ρόστερ των Πειραιωτών εν όψει της νέας σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής, όπως έκανε και πέρυσι με τους Μπάμπη Κωστούλα και Χρήστο Μουζακίτη.

Πριν από λίγες μέρες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός γιόρτασε, μαζί με όλη την ομάδα των «ερυθρολεύκων» τα γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου «έσβησε» το 19ο κεράκι στην τούρτα του, με τους συμπαίκτες του να του εύχονται: «χρόνια πολλά».

Τα «γκάζια» του Μεντιλίμπαρ μαρτυρούν πόσο πιστεύει το πρότζεκτ «Σταύρος Πνευμονίδης» Ο Σταύρος Πνευμονίδης ήταν το πρόσωπο της ημέρας, μετά το Μπρέντα-Ολυμπιακός, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον άφησε να επαναπαυτεί.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης σηκώθηκε ενώπιον όλων και έβγαλε έναν… καθώς θέλησε να πει ένα «ευχαριστώ». Mάλιστα, όταν τελείωσε με τα όσα είχε να πει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι τον τάισε, λίγο από το γλυκό, για τον εορτασμό των γενεθλίων του.

Όλα αυτά, τα «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός του Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με όλους στα social media, αυτές τις στιγμές.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Κριστιάν Καρεμπέ: