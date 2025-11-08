Ο Θωμάς Στρακόσια έχει υψώσει «τείχος» για την ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Super League, όντας καταλυτικός κάτω από τα δοκάρια.

Ο Θωμάς Στρακόσια είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται απόλυτα ο Μάρκο Νίκολιτς για την υπεράσπιση της εστίας της ΑΕΚ και οι αριθμοί φαίνεται πως τον δικαιώνουν.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας αποτελεί αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Σέρβου τεχνικού, σε Stoiximan Super League και Conference League. Γι’ αυτό και έχει πάρει φανέλα βασικού σε όλα τα παιχνίδια.

Κι όμως, η Σάμροκ Ρόβερς τελείωσε το ματς με την ΑΕΚ, με μοναδική τελική το γκολ της! (video) Τι και αν η Σάμροκ Ρόβερς απείλησε μόλις μία φορά την εστία του Θωμά Στρακόσα; Μπόρεσε να φύγει με την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ (06/11, 1-1)!

Μένοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα δούμε πως ο Αλβανός γκολκίπερ διατηρεί μια πρωτιά, μεταξύ όλων των τερματοφυλάκων.

Αρχικά, ο Θωμάς Στρακόσια στα 9 ματς που μετρά, φέτος, με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα έχει δεχθεί 7 τέρματα. Συνολικά, φτάνει κατά μέσο όρο σε 2.3 αποκρούσεις ανά αγώνα, ενώ είχε «απάντηση» και σε ένα από τα δύο πέναλτι που βρέθηκε αντιμέτωπος.

Η «Ένωση», έως τώρα στην Stoiximan Super League, μπορεί να έχει δει την εστία της να «παραβιάζεται» σε 7 περιπτώσεις, ωστόσο τα xGoals εναντίον της φτάνουν στα 11.6. Πρόκειται για μία αρκετά σημαντική διαφορά και, το δίχως άλλο, ο έμπειρος γκολκίπερ, έχει συμβάλει καταλυτικά σε αυτό.

Ο Θωμάς Στρακόσια έχει αποτρέψει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον τερματοφύλακα της Stoiximan Super League, μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για την ακρίβεια, έχει βοηθήσει τους «κιτρινόμαυρους», ούτως ώστε να «αποφύγουν» 4.6 τέρματα.

Συνολικά, έχει πραγματοποιήσει 21 αποκρούσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ δέχεται 0.8 γκολ ανά ματς, κατά μέσο όρο.

Κάπως έτσι, αποτελεί μία «σταθερά» του Μάρκο Νίκολιτς και όχι άδικα, αφού η παρουσία του Στρακόσια αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την ΑΕΚ.