Τι και αν η Σάμροκ Ρόβερς απείλησε μόλις μία φορά την εστία του Θωμά Στρακόσα; Μπόρεσε να φύγει με την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ (06/11, 1-1)!

Η ΑΕΚ «πάλεψε», δημιούργησε ευκαιρίες, έψαξε το γκολ της νίκης. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει με «τρίποντο» τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League.

Η Σάμροκ Ρόβερς (06/11, 1-1) άντεξε στην πίεση και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την OPAP Arena, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Πλέον, η «Ένωση» συνεχίζει έχοντας τέσσερις βαθμούς στο «σακούλι» της.

Μετά από ένα ματς, που η αλήθεια πως οι φιλοξενούμενοι δεν πήραν ιδιαίτερα ρίσκα και τη μοναδική φορά, που απείλησαν τον Θωμά Στρακόσα έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα!

Μία τελική, γκολ και «τέλος»

Οι Ιρλανδοί στο 17ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Ραζβάν Μαρίν, σε ένα σφύριγμα που σήκωσε πολλή «συζήτηση».

Άπαντες από την «Ένωση» είχαν έντονα παράπονα, ενώ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή θεωρώντας, πως έχει κάνει λάθος.

Ωστόσο, μετά από on field review παρέμεινε στην αρχική του απόφαση. Ο Γκράχαμ Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη και τελευταία τελική της ομάδας του στο ματς!

Κι όμως, οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα σουτ σε όλη την αναμέτρηση και αυτό προήλθε από πέναλτι! Ο χρόνος κυλούσε και η ΑΕΚ, πήρε περισσότερα ρίσκα, αφού ήταν πίσω στο σκορ!

Το γκολ δεν ερχόταν και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 90ο λεπτό. Ήταν η σειρά της ΑΕΚ να κερδίσει πέναλτι, με τον Λούκα Γιόβιτς να μην λαθεύει και να κάνει το 1-1, λίγο πριν τη λήξη του ματς!

Αποτέλεσμα, που εν τέλει έμελλε να είναι και το τελικό. Σε ένα ματς, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν 30 τελικές και 3.20 xGoals, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς μία τελική από πέναλτι!