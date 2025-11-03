Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει ένα αγαπημένο σχήμα και όπως τόνισε, ίσως γίνει συχνό φαινόμενο για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πήρε με… buzzer-beater του Ορμπελίν Πινέδα τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό (03.11, 1-0), για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μίλησε μεταξύ άλλων και για το σχήμα που προτιμά να χρησιμοποιεί. Μια διάταξη την οποία επέλεξε, άλλωστε, για να «χτυπήσει» το ματς και κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου, στα τελευταία λεπτά.

Φυσικά, πρόκειται για τον σχηματισμό με τα δύο φορ, με τον Σέρβο τεχνικό να βάζει μαζί τους Γιόβιτς και Πιερό.

Στις δηλώσεις του, λοιπόν, ο Νίκολιτς τόνισε πως αρέσκεται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σχήμα, ενώ είπε πως μετά τη διακοπή, ίσως γίνει ένα συχνό φαινόμενο για την ΑΕΚ.

«Είχαμε καλή απόδοση. Το τελείωμα δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά εγώ πρέπει να στηρίζω τους παίκτες. Ξεκινήσαμε επιθετικά, με κατοχή της μπάλας, με πίεση. Ο Καλοσκάμης είναι από τους λόγους νέους ποιοτικούς παίκτες που έχουμε. Ιδέα του Χαβιέρ, είναι εξαιρετικός ταλαντούχος παίκτης που δουλεύει σκληρά. Η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα κούρασης και γιατί ήθελα να παίξω με δύο επιθετικούς. Είναι από τις αγαπημένες μου κινήσεις να παίζω με δύο φορ. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τραυματισμούς. Υπάρχει ενδεχόμενο μετά τη διακοπή να γίνει πιο συχνό αυτό το σχήμα με τους δύο επιθετικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Αξίζαμε τη νίκη. Ο αντίπαλος δεν είχε ευκαιρίες. Ήταν μονότερμα. Είμαι χαρούμενος με τη συμπεριφορά και την ενέργεια των παικτών. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη στήριξη, που ήρθαν Κυριακή στο γήπεδο και σε δύσκολη ώρα. Είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι οι παίκτες συνεχίζουν να πολεμούν, να δίνουν τα πάντα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης για να είμαστε σε απαιτούμενο επίπεδο. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα αποδυτήρια».

Για το αν ο τρόπος που ήρθε αυτή η νίκη θα φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ομάδας: «Έχουμε νικήσει όλα τα ματς εντός έδρας εκτός από ένα. Είναι δείγμα του πόσο ισχυρή είναι η έδρα αυτή μαζί με τους φιλάθλους μας. Τρεις στις πέντε αναμετρήσεις τις έχουμε κερδίσει στα τελευταία λεπτά. Αυτό δείχνει μια ομάδα που δεν έχει θέμα ψυχολογικό. Είμαι ικανοποιημένος για την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Θα συνεχίσουμε να πολεμούμε με πίστη στις δυνάμεις μας και θα δημιουργούμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το αν είδε βελτίωση στα τελειώματα: «Είχαμε κάποιους καλούς συνδυασμούς πριν. Είχαμε δοκάρι, ένα γκολ που δεν μέτρησε. Η ομάδα δεν τα παρατάει, συνεχίζει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό το μαχητικό πνεύμα αποτυπώθηκε, η ομάδα είναι σαν ενωμένη γροθιά. Μπορεί να σκοράρουμε έξι γκολ σε ένα παιχνίδι, μπορεί ένα γκολ σε κάποιο άλλο, το σημαντικό είναι ότι αποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά και ενωμένοι».

Για τη δουλειά στα τελειώματα των φάσεων: «Είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογική κατάσταση των παικτών και βλέπω παίκτες με χαμόγελο, που απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Η προπόνηση έχει βελτιωθεί. Κάναμε μια εσωτερική συζήτηση και επιβεβαιώθηκε ότι είμαστε ενωμένη. Το τελείωμα των φάσεων θα έρθει με τη σκληρή δουλειά. Έχουμε δύο δύσκολες αναμετρήσεις που ακολουθούν, μετά θα έρθει η διακοπή. Μπορεί μια μέρα να σκοράρουμε έξι γκολ, μπορεί άλλοτε να μην τα καταφέρουμε, είναι θέμα προπόνησης και προσπάθειας».