Ο Παναγιώτης Ρέτσος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και τις «συνόδευσε» με ένα «ρεκόρ καριέρας». Κι ας είμαστε ακόμη στον Σεπτέμβριο!

Tι και αν ακόμη είμαστε στον Σεπτέμβριο; Ο Παναγιώτης Ρέτσος πρόλαβε ήδη να κάνει «ρεκόρ καριέρας»!

Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην αρχή της σεζόν.

Απέναντι στον Λεβαδειακό (28/09, 3-2) ήταν ο ποδοσφαιριστής που «άνοιξε» το σκορ και αυτόματα μπόρεσε να καταφέρει σε έξι ματς ό,τι δεν έχει πετύχει σε όλη του την καριέρα σε μία σεζόν!

«Ρεκόρ καριέρας» απ’ τον Σεπτέμβριο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έφτασε τα δύο γκολ στη Stoiximan Super League για τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Η πρώτη φορά που είδε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ ήταν απέναντι στον Βόλο (30/08, 0-2).

Γεγονός, που τον έκανε να «ψάχνει» ακόμα ένα τέρμα, ώστε να «ξεπεράσει» τα περισσότερα που πετυχαίνει σε μία σεζόν.

Κι όμως, ποτέ του δεν έχει καταφέρει να σκοράρει δύο γκολ στην ίδια αγωνιστική χρονιά σε επίπεδο ανδρών, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Άλλωστε, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής, που «συνδέεται» συεχνά με τα δίχτυα. Αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί του, αφού έχει σκοράρει μόλις πέντε τέρματα.

Μαζί με το «ρεκόρ καριέρας», μπόρεσε να φτάσει και τα συνολικά τέρματα, που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πλέον, βάζει «πλώρη» για μία ακόμα πιο δύσκολη «αποστολή». Ποια είναι αυτή;

Να σκοράρει ακόμα ένα τέρμα, ώστε να φτάσει τα γκολ, που είχε πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.

Θα τα καταφέρει; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, μόνο ο χρόνος θα… απαντήσει.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου.